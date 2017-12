Nicolas Cage vyznáva lásku ženám piesňou

Hamburg 29. októbra Nicolas Cage, populárny herec a najnovšie i milovník hudby, spieva v slabých chvíľkach serenády.

29. okt 2001 o 18:07 TASR

"Myslím si, že žiadny diamant na svete nemôže vyjadriť lásku k žene lepšie ako pieseň od srdca, hoci i falošne zaspievaná," tvrdí Cage, na ktorého herecké výkony sa môžeme čoskoro tešiť v jeho najnovšom filme "Correlis Mandoline." Každej žene, do ktorej bol zaľúbený, zaspieval ľúbostnú serenádu. Nie je to len lacný trik: "vždy som si vymýšľal vlastné texty a doteraz sa ani jedna žena necítila, ako by bola len jedna z mnohých, ktorej spievam tuctový ľúbostný hit, aby som ju dostal."