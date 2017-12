SAV približuje verejnosti svoju činnosť prostredníctvom výstavy

Banská Bystrica 29.októbra (TASR) - Priblížiť činnosť Slovenskej akadémie vied (SAV) je cieľom výstavy Slovenská akadémie vied sa predstavuje, ktorú ...

29. okt 2001 o 18:27 TASR

Banská Bystrica 29.októbra (TASR) - Priblížiť činnosť Slovenskej akadémie vied (SAV) je cieľom výstavy Slovenská akadémie vied sa predstavuje, ktorú dnes sprístupnili v Tihányiovskom kaštieli v Banskej Bystrici. Prostredníctvom videonahrávok a panelov, zameraných na jednotlivé oblasti pôsobenia SAV, sa môžu záujemcovia oboznámiť s úlohami a výsledkami inštitúcie.

Ako pri príležitosti otvorenia výstavy uviedol vedecký sekretár SAV Dušan Kováč, veda nemá v európskej spoločnosti patričnú autoritu. Ľudia však musia podľa neho pochopiť, že podporovať túto oblasť nie je len v záujme hŕstky vedcov, ale celej spoločnosti. Kováč pripomenul, že SR pri úsilí integrovať sa do Európskej únie, musí myslieť i na to, že nemôže zaujať popredné miesto počtom obyvateľov. "Našou jedinou víziou je vsadiť na vzdelanie a vedu. To je niečo, čo spoločnosť potrebuje a čo môže aj takú malú krajinu akou Slovensko je, dostať do popredia," zdôraznil.

Mnohí si o vedcoch ešte i v súčasnosti myslia, že ide o stredovekých alchymistov, miešajúcich zázračné nápoje. Také predstavy vznikajú podľa Kováča preto, že obyvatelia nepoznajú ich prácu. Povolanie vedca sa tak dostalo medzi menej atraktívne, čo znepokojuje celú Európsku úniu. "Verejnosť preto musíme oboznámiť s našou činnosťou a dokázať jej, že veda je niečo, čo prispieva ku každodennému zlepšovaniu života," dodal.