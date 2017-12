Beckham daroval Victorii na udobrenie diamant

18. apr 2004 o 19:55 SITA

BRATISLAVA 18. apríla (SITA) - Zdá sa, že manželská kríza medzi Davidom (28) a Victoriou (29) Beckhamovými je zažehnaná. Futbalista podľa denníka Blesk kúpil svojej žene, ktorú údajne už niekoľko krát podviedol, prsteň s obrovským ružovým diamantom v hodnote asi 50 miliónov korún. Speváčka ho mala dostať v sobotu k svojim 30. narodeninám.

Spôsob na udobrenie nahnevanej partnerky Davidovi vraj poradil spevák Elton John. "Povedal som mu, aby zašiel do klenotníctva Asprey´s a kúpil jej ten najdrahší diamant na svete. Stálo ho to síce celý majetok, ale Victoria mu za to snáď stojí, nie?" uviedol Elton.