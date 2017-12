CD/SOUNDTRACKY

nové OST CD

19. apr 2004 o 10:00

The Dreamers

Universal

Bertolucciho film je príbehom vzťahu Američana a francúzskych dvojičiek v Paríži roku 1968. Zároveň je i poctou kinematografii a kinofilom. Preto je soundtrack k nemu plný francúzskeho popu (Michel Polnareff, Francoise Hardy, Charles Trent), amerických hviezd (menej známe blues The Spy kapely The Doors, floydovská Song for Our Ancestors v podaní Steve Miller Bandu, Dark Star od Grateful Dead) a melódií z klasických diel Truffauta a Godarda. Albumu dominujú dve piesne z repertoáru Jimiho Hendrixa: Third Stone from the Sun a Hey Joe. Tá druhá v podaní hlavného predstaviteľa Michaela Pitta. Videoklip k nej, režírovaný Bertoluccim, je na CD ako bonus. Bohužiaľ, Dylana a Janis Joplin môžete počuť len v kine.

Cold Mountain

Sony Music Soundtrax

Zatiaľ čo Jack Black "rockoval" v Škole rocku, Jack White z The White Stripes si v Návrate do Cold Mountain zahral epizódnu úlohu a prispel na soundtrack štyrmi piesňami trochu iného žánru. Dej filmu sa totiž odohráva v druhej polovici devätnásteho storočia a tak tu namiesto gitár dominuje skôr mandolína, bendžo a husle, či len mohutný zbor Sacred Harp Singers at Liberty Church. Počas počúvania blues, bluegrassu a amerických tradicionálov sa vám pomaly začne v mysli vynárať soundtrack k filmu Braček, kde si? Pohľad do bookletu to potvrdí - producentom oboch nahrávok je T Bone Burnett. Teraz sa už nečudujete, že Alison Krauss spieva jeho a Costellovu baladu The Scarlet Tide nominovanú na Oscara i Stingovu You Will Be My Ain True Love ocenenú Zlatým glóbusom. Škoda, že tak málo priestoru dostala rovnako ocenená hudba Gabriela Yareda. Ďalší zo soundtrackov, ktorý obstojí i bez pohyblivých obrázkov.

Jak básníci neztrácejí naději

Monitor / EMI

Jubilejný piaty film z básnickej série ponúka nielen dialógy z filmu a piesne v podaní hlavných predstaviteľov Pavla Kříža a Slovenky Michaely Badínkovej, ale i autora hudby Jaroslava Uhlířa, ktorý nadviazal na "discopopové" rytmy svojich predchodcov - Zdenka Marata (1-3) a Zdenka Rytířa (4). U Badínkovej cítiť muzikálové skúsenosti, z Uhlířových kompozícií je najlepšia "modrá efektovská" S veverkou v penzionu.

Skôr než na pravidelné počúvanie je tento soundtrack určený skalným fanúšikom série, ktorých potešia najznámejšie piesne z predchádzajúcich dielov v podaní Neckářa, Vávru, Gottlieba či Bartošovej (V tom, Roupy, Křídla iluzí, Žhavil Béďa, žhavil drát...) v druhej časti albumu.

Petr Hapka v obrazech: Hudby z filmů II.

Universal

Petr Hapka patrí k výnimočným zjavom českej filmovej hudby. Má v sebe ohromnú melodickosť, ktorú dokáže skvele využiť. Druhý výber filmových a televíznych melódií poteší najmä tých, ktorí sa už roky dožadujú soundtracku k Perinbabe či Tisícročnej včele vrátane pesničky Mariky Gombitovej. Hapka dokáže vystavať svoje melódie tak, že sú nesmierne emotívne, no nie sú gýčom. A obdivuhodné je, že 40 motívov z rôznych filmov tvorí kompaktný príjemne počúvateľný celok. Výber, aký môžu kolegovia Hapkovi len závidieť.

(mu)