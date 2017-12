Na Hex prišli v Londýne aj "domáci"

Bratislava 19. apríla (TASR) - Z vystúpenia v Londýne sa v nedeľu večer vrátila slovenská skupina Hex.

19. apr 2004 o 16:07 TASR

Kapela odohrala koncert v piatok večer v jednej z londýnskych koncertných sál a jej vystúpenie si prišlo pozrieť okolo 350 ľudí. "Bol to príjemný koncert so super atmosférou. Pridávali sme hneď niekoľko razy," uviedol dnes pre TASR basgitarista Hexu Tomáš Dohňanský alias Yxo. Program koncertu bol prierezom celej ich tvorby a trval približne dve hodiny. Slovenských hudobníkov si pritom v Londýne prišli vypočuť nielen zábavychtiví rodáci, ale publikum podľa Yxových slov tvorili aj "domáci".

S kapelou cestovalo do Londýna niekoľko kamarátov, medzi nimi aj Dušan Slimák zo skupiny Hogo Pogo, ktorý si na koncerte samozrejme zahral. Vo voľných chvíľach nevynechali chlapci známe londýnske pamiatky a kluby. "Nachodili sme niekoľko kilometrov. Vyrážali sme ráno okolo desiatej a na hotel sa vracali až večer. Za štyri dni sa však nedá zvládnuť všetko," spomína Yxo, ktorý by sa tak do Londýna určite ešte chcel vrátiť.