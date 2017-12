Príde európska divadelná zmes

20. apr 2004 o 12:00 ZUZANA KOMÁROVÁ

Monika Hilmerová a Marko Igonda.

FOTO - EUROPATHALIA

Dvaja herci, režisér a dramaturg zo šiestich európskych divadiel a piatich európskych krajín tvoria ojedinelú medzinárodnú produkciu nemeckého režiséra Armina Petrasa Learning Europe alebo EuropaThalia. Nezvyčajné predstavenie je súčasťou dlhodobého projektu Európskej divadelnej konvencie s názvom Európske divadlo, zrkadlo pohybu utečencov. Činohra Slovenského národného divadla je členom Konvencie od roku 2000 a zastúpenie má aj na EuropaThalii.

Herecký tandem Monika Hilmerová a Marko Igonda s režisérom Patrikom Lančaričom a dramaturgom Petrom Pavlacom dostali rovnako ako ich kolegovia z Hamburgu, Frankfurtu, Luxemburgu, Ľubľany a Vilniusu devätnásť predpísaných úloh, ktoré po naštudovaní každého tímu majú prezentovať kultúru danej krajiny. Javisko rozdelené na tri časti bude naraz ponúkať priestor trom rôznym tímom, ktoré budú naraz hrať tri rôzne etudy vo svojom materskom jazyku.

Domáci tím nehrá, ale sprievodným slovom moderuje etudy ostatných. "Možno to trochu viac pripomína matematiku ako divadlo. Ja si to predstavujem ako jednoduchú situáciu v kuchyni, keď sa započúvate do ruchu na ulici, medzitým vám na sporáku vrie voda na kávu a ešte počujete, ako sa vedľa hádajú susedia," hovorí Patrik Lančarič. "Naše herectvo je o tom, že vám strašne chceme povedať, ako cítime život. Divák si k tomu buď chce, alebo nechce nájsť kľúč," vysvetľuje Marko Igonda.

Premiéru malo predstavenie 2. apríla v divadle Thalia v Hamburgu, teraz ho tvorcovia predstavujú na scénach všetkých zúčastnených divadiel a v máji s ním pocestujú na festival Európskej divadelnej konvencie do Slovinska.

"Náš tím je skromný, ale ja vám môžem pyšne povedať, že diváci v Hamburgu ich v troch súťažiach dvakrát ohodnotili ako najlepších," teší sa generálny riaditeľ Slovenského národného divadla Dušan Jamrich. Bratislava privíta EuropaThaliu v Divadle Pavla Országha Hviezdoslava 23. a 24. apríla.