Prince sa vracia s albumom Musicology

20. apr 2004 o 11:15 SITA

BRATISLAVA 20. apríla (SITA) - Americký spevák Prince sa opäť vracia na hudobnú scénu novým albumom Musicology. Od 90. rokov spevák upozorňoval na seba rôznymi menami, ktoré si dával, či už The Symbol, The Love Symbol, TAFKAP - The Artist Formerly Known As Prince alebo Victor, po hudobnej stránke to s ním ale išlo dolu kopcom. Teraz sa Prince Rogers Nelson zase volá Prince. Jeho nový album je síce najlepším za posledné roky, ale spevákovi vyrástla konkurencia a mladší umelci už ovládajú jeho charakteristický funk najmenej tak dobre ako on. Taký suchý a starodávny funk už nebolo dlho na aktuálnej popovej scéne počuť, jedno však s istotou jeho nový album dokazuje, že je ešte stále neuveriteľne schopným umelcom po hlasovej stránke.