Na predaj je údajne posledný Lennonov autogram

20. apr 2004 o 10:20 SITA

BRATISLAVA 20. apríla (SITA) - Na predaj je údajne posledný autogram Johna Lennona, ktorý legendárny spevák skupiny Beatles venoval 8. decembra 1980 pracovníčke newyorského nahrávacieho štúdia Rabiah Seminoleovej krátko pred svojou smrťou. V ponuke je za 325 000 dolárov. Lennon jej nakreslil svoju karikatúru a podpísal sa na lístok pred tým, ako odišiel zo štúdia Record Plant. O 15 minút neskôr ho Mark Chapman zastrelil. Pôvodne sa predpokladalo, že posledný autogram dal Lennon svojmu vrahovi šesť hodín pred incidentom.

Vlastníčka autogramu, ktorá mala Lennonove venovanie roky na stene v spálni, sa ho teraz rozhodla predať prostredníctvom webovej stránky Moments in Time, aby získala peniaze pre kone na svojej farme vo Virgínii. "Nechcem vyťažiť z Johnovej smrti. On však bol milovník prírody a myslím si, že by chcel, aby som autogram predala v prospech koní," uviedla.