Rodičia vraj držia Britney Spearsovú veľmi nakrátko

Hamburg 20. apríla (TASR) - Americká speváčka Britney Spearsová s posťažovala na svojich rodičov, že ju držia veľmi nakrátko.

20. apr 2004 o 8:30 TASR

Dvadsaťdvaročná Britney je bohatá a slávna a mohla by si dovoliť všeličo. Trápi ju však ťaživý dozor rodičov. "Keď som s nimi, cítim sa ako v klietke. Je to hotové peklo a pred rokom ma dohnali až na psychiatriu," poťažkala si Britney.

Popová hviezda potom robí rodičom naprieky. Keď má na to príležitosť, správa sa ako odtrhnutá z reťaze, vrátane alkoholových či drogových večierkov. Vrcholným výstrelkom Britney bola zatiaľ neuvážená svadba s Jasonom Alexandrom.

Podľa nemeckých novín Bild am Sonntag najnovšie varovali psychológovia pred nebezpečenstvom, že videoklip "Everytime" Britney Spearsovej by mohol tínedžerov, ktorí majú problémy s partnermi, zvádzať k samovražde. V klipe sa dvadsaťdvaročná speváčka po hádke s partnerov očividne topí vo vani v kúpeľni. Aj keď sa v závere videoklipu opäť objavuje s úsmevom na perách, negatívny dojem to celkom nemôže zastrieť.