Žbirkov Modrý album pokrstili členovia kapely No Name

30. okt 2001 o 0:13 TASR

Bratislava 29. októbra (TASR) - Svoj nový Modrý album dnes večer v bratislavskom Charlieďs Pube pokrstil spevák Miro Žbirka. Jeho príchod na hudobný svet šampanským privítali členovia skupiny No Name a Peter Riava z dvorného vydavateľstva Universal.

Žbirka si vybral No Name za krstných rodičov CD-čka zámerne. "Po Jane Kirschner je to ďalšie zoskupenie, ktoré prerazilo v Čechách," vysvetlil asi dvojstovke hostí, medzi ktorými nechýbali spevák Peter Nagy, textár Kamil Peteraj, či humoristi Miroslav Noga a Rasťo Piško. Žbirka, ktorý už niekoľko rokov žije a tvorí v Prahe, súčasne priznal, že vo chvíľach, keď počuje v českých rádiách slovenčinu, zabúda na osamelosť.

Album s 15 pesničkami sa dnes krstil už druhýkrát. Premiéru si "odbil" pred týždňom v pražskom klube Meloun, kde ho pokrstil David Koller z Lucie. Na nosiči sú dva duety - z rádií známa skladba Nespáľme to krásne v nás, ktorú Žbirka spieva s Marikou Gombitovou, a Co bolí to přebolí, ktorej spolovice český text s Mekym spieva speváčka Martha. Štyrmi textami, líšiacimi sa od Žbirkovej "popovej" poézie jemnou poetikou, na album prispel zosnulý básnik Jožo Urban, slová dvoch piesní zložil Kamil Peteraj. Autorom hudby je výhradne Žbirka.

Na Modrom albume si nemožno nevšimnúť nový, pre Žbirku doteraz netypický sound. Pod popovými melódiami a akustickými či elektronickými nástrojmi jemne tepe elektronický pulz a namixované zvuky, pod ktoré sa podpísali českí producenti Honza Horáček a Aleš Zenkl. Na nahrávaní sa podieľali aj ďalšie hviezdy českej hudby - David Koller z Lucie hrá na bicie, legendárny Vladimír "Guma" Kulhánek obsluhuje basgitaru a časť klávesových partov nahral Petr Malásek. Zaujímavosťou je, že úvodná skladba Jediná už v éteri zaznela v podaní kapely Wanastowy Vjecy, avšak v českej verzii.

Žbirka si na bratislavskom krste s chuťou zahral na improvizovanom minikoncerte. Z nového albumu zaznela iba na hit ašpirujúca Bezchybná. Zvyšok repertoáru tvorili staršie skladby, popretkávané "beatlesovkami". Mekyho optimizmus sa okamžite preniesol na publikum, ktoré spolu s ním odspievalo refrén Lennonovej skladby Give Peace a Chance i záverečnú Hey Jude.