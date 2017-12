Oasis je na pokraji rozpadu, bratia Gallagherovci sa pobili

21. apr 2004 o 8:05 TASR

Londýn 21. apríla (TASR) - Britská kapela Oasis je údajne na pokraji rozpadu, pretože bratia Liam a Noel Gallagherovci sa opäť pohádali. Napriek ich známemu búrlivému vzťahu však terajšia roztržka vyzerá vážne.

Ako informuje časopis Heat, bratia sa pohádali kvôli šiestemu albumu skupiny, no ich spor tentoraz prerástol do otvorenej pästnej bitky. "Liam a Noel sa stále škriepia, no zvyčajne sa udobria. Myslím si však, že tentoraz je to inak," prezradil nemenovaný zdroj zo zákulisia Gallagherovských vzťahov.

"Noel má už po krk Liamových divočín a pokiaľ mieni stále takto vyvádzať, už s ním nechce spolupracovať. Hádka vypukla kvôli vyhodeniu producentov Death in Vegas a vyhrotilo sa to skutočne škaredo," dodal zasvätenec.

Manažment kapely Oasis odmietol komentovať článok magazínu Heat a k informácii o hroziacom rozpade skupiny neposkytol žiadne bližšie vysvetlenie.