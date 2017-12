Hokejová hymna má na CD šesť verzií

21. apr 2004 o 13:02 TASR

Bratislava 21. apríla (TASR) - Kolektív autorov hymny slovenskej hokejovej reprezentácie pesničky My na to máme, ktorá vznikla tesne pred štartom MS 2000 v Petrohrade a vďaka prvému medailovému úspechu nášho národného tímu odvtedy získala obrovskú popularitu ba až zľudovela, prichádza s novinkou aj pred tohtoročným svetovým šampionátom.

Na svete je nové CD s prespievanou pesničkou Nech Bože dá... (My na to máme)! Naspieval ju mladý interpret R.A.D.O. Moznich a na CD, ktoré vydalo hudobné vydavateľstvo BMG je nahrané dokonca v šiestich verziách: ako hit pre použitie v rádiách, vo verzii unplugged a live s hokejovými kulisami plného hľadiska, no tiež v módnych stvárneniach ako half karaoke a karaoke. Úplnou novinkou pre mladú generáciu a účastníkov diskoték je aj tanečný remix bez textu. Hokejoví fanúšikovia si tak budú môcť po prvý raz oficiálne hymnu slovenských hokejistov kúpiť a využívať ju pre svoje potešenie pri viacerých príležitostiach. V piatok, deň pred prvým zápasom slovenského mužstva, sa pripravuje v Bratislave aj slávnostný krst nového CD.