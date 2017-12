Dorota Nvotová nakrútila debutový klip na Srí Lanke

Bratislava 20. apríla (TASR) - Až na ďalekú Srí Lanku sa vybrala hudobníčka a moderátorka Dorota Nvotová, aby tam nakrútila zábery do svojho debutového ...

21. apr 2004 o 16:30 TASR

Bratislava 20. apríla (TASR) - Až na ďalekú Srí Lanku sa vybrala hudobníčka a moderátorka Dorota Nvotová, aby tam nakrútila zábery do svojho debutového videoklipu.

"Nemám síce ešte nahratý celý album, ale možno budem prvým interpretom, ktorý najprv točil klip," hovorí so smiechom 24-ročná Dorka, ako ju volá manžel, hudobník Whisky, s ktorým dobrodružný výlet na ostrov v Indickom oceáne absolvovala. "Vyskytla sa možnosť ísť tam, tak som ju využila. Nikdy som nebola mimo Európy, bola to pre mňa exotika. Samozrejme hneď po príchode som si uvedomila, že točiť klip, je asi to najmenej, čo by som tam chcela robiť. Takže som sa venovala spoznávaniu, cestovaniu a užívaniu si leta, ktoré mi bolo veľmi vzácne, pretože pri odchode z Bratislavy tu bolo asi 5 stupňov. Točili sme popri tom. Prvé dva dni bolo fyzicky ťažké zvládnuť, je tam totiž vysoká vlhkosť vzduchu, človek sa nadýchne a má pocit, že sa práve napil, kyslík nikde. Ale stálo to za to, je to exotika v pravom slova zmysle, všade palmy, všetci sú čierni, perfektné. Najviac sa mi páčili ľudia a ich systém fungovania v spoločnosti. Všetci sú milí a pokojní, skromní a ešte k tomu šťastní. Okrem toho je tam stále leto, takže som rozhodnutá, za sa na Srí Lanku ešte musím vrátiť," spomína Dorota.

Zábery zo Srí Lanky v klipe plánuje doplniť dokrútkami z Bratislavy. "Sú to dokumentárne zábery, za kamerou bol Whisky, ja som mala ľahšiu úlohu, len som bola sama sebou, aj keď sa veľmi nedalo nejakým spôsobom sa prezentovať. Hneď ako som sa nalíčila, o tri minúty som bola úplne mokrá, všetko sa mi rozmazalo," vysvetľuje. Názov skladby, ku ktorej je klip určený zatiaľ ešte nemá, rovnako ani názov debutového albumu. Ten by mal svetlo sveta uzrieť v septembri. "Album už pripravujem, nejaké pesničky už nahraté mám, v dohľadnej dobe už by som mala ísť do štúdia doklepať to. Prevažnú časť textov si robím ja, hudbu si celú robím sama. Vlastne si to tak celé riadim, mal by to byť môj reálny obraz. Túto platňu robím ako keby od svojich dvoch rokov, keď som si prvýkrát sadla za klavír. Vždy zložím dvadsať pesničiek, potom ďalšie a vymieňam tie najhoršie za najlepšie. Sú tam aj staré veci, keď som mala trinásť a tak. Nie je to moderná hudba, nedá sa nikam zaškatuľkovať. Žiadny komerčný boom kolujúci v hitparádach. Myslím, že to bude viac-menej pre fajnšmekrov a nevadí mi to. Budem radšej, keď sa po troškách bude predávať a dlho. Robím to pre radosť," hovorí o novom albume.

mma rč