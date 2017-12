Missy Elliott prichádza na trh s novou kolekciou športových odevov

21. apr 2004 o 15:00 TASR

Los Angeles 21. apríla (TASR) - Čoraz viac hviezd z hip-hopovej a rhythm and bluesovej scény dáva na trh vlastné modelové línie odevov. Podľa amerického onlinového magazínu Billboard.com sa i kráľovná rapu Missy Elliott rozhodla kráčať v šľapajach P. Diddyho, Jennifer Lopezovej a Jay-Z a na jeseň predstaví svoju prvú športovú kolekciu.

V spolupráci s gigantom Adidas uvedie pod značkou Respect Me športové topánky, ošatenie a módne doplnky. Firma Adidas charakterizovala Elliottovej modelovú líniu ako kombináciu "osvedčeného tzv. street-looku a aktuálnych hip-hopových trendov".

Kolekcia je v prvom rade určená pre ženy. Niekoľkonásobná držiteľka prestížnej hudobnej ceny Grammy (Work It) zaznamenáva toho času úspech aj so svojím aktuálnym albumom This Is Not A Test.