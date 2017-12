Lucy Liu túži po jednoduchej svadbe s tichou oslavou

Los Angeles 21. apríla (TASR) - Americkej herečke s čínskymi koreňmi Lucy Liu budú už čoskoro biť svadobné zvony.

21. apr 2004 o 18:00 TASR

Tridsaťpäťročná herečka, ktorá "zahviezdila" vo filme Kill Bill 1, sa po ročnej známosti rozhodla povedať priateľovi Zachovi Helmovi definitívne áno. Podľa jej slov sú so spisovateľom spriaznenými dušami. Filmová Ling zo seriálu Ally McBealová vyhlásila, že ich vzťah nie je len hollywoodskou aférou.

Obrad bude jednoduchý a oslava tichá. "Nikto z nás nie je na veľké okázalé udalosti. Rozprávali sme sa, že by sme pozvali iba pár blízkych priateľov a rodinu. Viem, že keď patríte do Hollywoodu, tak sa takmer očakáva, že urobíte nejakú veľkú výstrednosť alebo niečo fantastické, ale ja nie som taká. Svadba je neobyčajná, intímna chvíľa. Mala by byť veľmi emotívna, nie ďalší filmový trhák," objasňuje.