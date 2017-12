Miesta pre speváčky je tu dosť

30. okt 2001 o 9:36

FOTO SME – ĽUBOŠ PILC

BRATISLAVA – Speváčka Sonia sa pred pol rokom vrátila z Kanady pozrieť domov a ostala na Slovensku s tým, že nahrá album. Pred šiestimi rokmi nahrala úspešný debutový album Nie som anjel, z ktorého sa ujali pesničky ako Chcem hrať fér alebo Should I Run Away. Vydavateľstvo však s albumom nič ďalej nerobilo a speváčka s hlbokým výrazným hlasom odišla do Kanady.

„Obišli sme s producentom Gabom Dušíkom viaceré vydavateľstvá, no zdá sa mi, ako keby tam všade vládla letargia,“ hovorí speváčka o hľadaní nového vydavateľa. Nakoniec ostala v Universal Music, vydavateľstve, ktoré zastupuje momentálne najpopulárnejšiu speváčku Janu Kirschnerovú. Kirschnerovej nový, tretí album je zatiaľ v nedohľadne, vraj kvôli textom.

Sonia: „Necítim žiaden tlak z toho, že som v jednom vydavateľstve s Janou. Tlak by som cítila, keby nás tu bolo dvadsať. Dovolím si tvrdiť, že sme každá iná a robíme úplne inú hudbu. Necítim sa ohrozená, miesta pre speváčky je tu dosť!“

Prvým Soniiným singlom, nasadeným v rádiách je Dvanásť strážnych anjelov. „Do 31. januára mám termín na odovzdanie mastra na album. Ponáhľať sa nechcem,“ hovorí Sonia. „Gitary zatiaľ nahrával Peci Uherčík, basy Martin Gašpar a veľmi rada by som pozvala violončelistu, páčia sa mi sláčiky.“ Výlet za starými rodičmi na Slovensko sa Sonii predĺžil. „Kanada neodíde a ja sa tam dostanem najskôr asi až na jar. Budem musieť zmeniť atmosféru,“ dodáva. (dv)