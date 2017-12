Zbierku Čo bolí, to prebolí krstili aspirínom

Bratislava 22. apríla (TASR) - Básnik a textár Kamil Peteraj krstil v stredu večer svoju knižnú zbierku Čo bolí, to prebolí.

22. apr 2004 o 11:06 TASR

Výber z tvorby zasahuje časovo najdlhšie obdobie tohto spisovateľa a v knižke s názvom česko-slovenského hitu nechýbajú texty ďalších úspešných piesní ako Nespáľme to krásne v nás, Nemám lásku v malíčku, Úsmev, Pocta Majakovskému, Edo, Balada o poľných vtákoch a ďalšie. Ako "krstných" si Peteraj prizval svojich priateľov Borisa Filana Pavla Hammela a Miroslava Žbirku. "Všetci traja sú určite vtipnejší ako ja. Sú to moji dobrí priatelia a tí by pri takýchto príležitostiach nemali chýbať," povedal s úsmevom na adresu výberu kmotrov a novú zbierku potom spoločne pokrstili vo verejnosti asi najznámejším liekom proti bolesti aspirínom. "Kamil si asi nie je celkom istý slovami čo bolí, to prebolí, tak zvolil pre istotu aj aspirín," zažartoval po slávnostnom uvedení zbierky do života Boris Filan.