Habera dostal ponuku do muzikálu Traja mušketieri

22. apr 2004 o 12:06 TASR

Bratislava 22. apríla (TASR) - Muzikálovým predstaveniam sa evidentne darí. Napriek tomu, že pripravovaný nový český muzikál Traja mušketieri bude mať v pražskom divadle Broadway premiéru až za sedem mesiacov, vstupenky si už objednalo viac ako 10 tisíc divákov.

K vytvoreniu hlavných úloh oslovilo divadlo viaceré hviezdy muzikálov či pop music. Ponuku zahrať si v Čechách DďArtagnana dostal okrem iných napríklad aj slovenský spevák Paľo Habera, ktorý sa už dlhšiu dobu zdržiava s rodinou v Spojených štátoch amerických. K osloveným tiež patria umelci Tomáš Beroun, Alan Bastien, Josef Vojtek, Lešek Semelka, Martin Pošta, Petr Muk, Tomáš Trapl, Monika Absolonová, Ilona Csáková, Helena Vondráčková, Linda Finková, Pavel Vítek, Jiří Helekal, Zuzana Norisová, Sabina Laurinová, Petr Pečený, Ale Háma, Jakub Wehrenberg, Richard Genzer, Michal Suchánek, Vladimír Brabec, Zdeněk Dušek, Petr Kolář, Zbyněk Fric, Ján Slezák a ďalší.

Akčná lovestory podľa románu Alexandra Dumasa st. vystrieda v novembri na scéne pražského divadla Broadway úspešný muzikál Rebe(love) a premiéra je plánovaná na 18. a 19. novembra. Projekt podporil aj svetoznámy spevák Bryan Adams, ktorý súhlasil s použitím svojho hitu All For One, vytvoreného pôvodne pre hollywoodsky film.

Muzikál Michala Davida, Lou Fanánka Hagena a Libora Vaculíka uvedie na javisku producentská spoločnosť Cleopatra Musical, ktorá s veľkým diváckym úspechom produkovala projekty Rebe(love) a Kleopatra, v spolupráci so slovenskou spoločnosťou FORZA. Scénu navrhne Marek Hollý a kostýmy Roman Šolc.