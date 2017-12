Gwyneth Paltrowová obhajuje korpulentných ľudí

Los Angeles 30. októbra (TASR) - Úspešná americká herečka Gwyneth Paltrowová sa na základe účinkovania vo filme, v ktorom stvárňovala vyše sto kilogramov ...

30. okt 2001 o 12:39 TASR

Los Angeles 30. októbra (TASR) - Úspešná americká herečka Gwyneth Paltrowová sa na základe účinkovania vo filme, v ktorom stvárňovala vyše sto kilogramov vážiacu ženu, stala zástankyňou a obhajkyňou korpulentnejších ľudí.

"Kto rozhodol o tom, že pekný je len ten, kto je štíhly, alebo odpovedá štýlu krásy, ktorý udávajú módne časopisy a televízia?," opýtala sa v rozhovore pre taliansky denník La Repubblica 29-ročná blonďavá herečka, často označovaná za Grace Kellyovú a Audrey Hepburnovú svojej generácie.

V súčasnosti sa v amerických kinách premietajú dve jej snímky. Film Shallow Hal o mánii fitnesu a kritériách ženskej krásy súčasnosti, v ktorom Gwyneth stvárnila postavu stokilovej Rosemary, sa výrazne odlišuje od snímky The Royal Tannenbaum. Tam si po Gwynethinom boku zahrali aj také hviezdy ako Gene Hackman, Anjelica Houstonová a Ben Stiller.

Vďaka filmu Shallow Hal, v ktorom sa plytký a povrchný Hal Larsen zamiluje do Rosemary, aj napriek tomu, že ideál krásy preňho stelesňujú iba topmodelky a štíhle ženy, sa však Gwyneth mohla vžiť do pocitov často ignorovaných, nesebavedomých, izolovaných a podceňovaných korpulentnejších ľudí.

"Je to čudná skúsenosť. Nikto sa mi nedíval do očí, iba na telo. Nikto sa so mnou nechcel rozprávať. Možno si ľudia myslia, že nie je slušné dívať sa na niekoho ďčudnéhoď. Vtedy som pochopila, aké je to pomýlené, pretože sa to skončí izolovanosťou tučnejších ľudí a výrazne im to zníži sebavedomie. Mali by sme ich brať takých, akí sú, aj keď majú na sebe niekoľko kíl navyše," uzavrela držiteľka Oscara za najlepší ženský herecký výkon vo filme Zamilovaný Shakespeare.

12 mic juh