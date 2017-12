Annu si asi nikdy nevezmem

BRATISLAVA 22. apríla (SITA) - Enrique Iglesias sa nedávno vyjadril, že si Annu Kurnikovovú asi nikdy nevezme za manželku, keďže manželstvo je len formalita. "Chcem svoj voľný čas venovať Anne, no manželstvo ...

23. apr 2004 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 22. apríla (SITA) - Enrique Iglesias sa nedávno vyjadril, že si Annu Kurnikovovú asi nikdy nevezme za manželku, keďže manželstvo je len formalita. "Chcem svoj voľný čas venovať Anne, no manželstvo nie je pre mňa dôležité," povedal Iglesias pre ruský denník Moskovskij Komsomolec počas koncertu v Moskve.

28-ročný spevák, ktorý býval s Annou v moskovskom hoteli Metropol, dodal, že by si vedel predstaviť, že majú spolu deti. "Deti môžeme mať aj v prípade, že nie sme zosobášení. Deti rastú aj vtedy, keď ich rodičia nie sú oficiálne svoji," povedal Iglesias a zdôraznil, že najdôležitejšie je, aby ich rodičia chceli a mali ich radi. Na otázku, či by ako jeho otec chcel mať veľa detí, odvetil, že on a jeho otec nie je tá istá osoba. "Je len náhoda, že obaja sme speváci. Máme však rozdielne životy. Nesnažím sa ho napodobniť. Chcem žiť s osobou, ktorú milujem. To však neznamená, že sa s ňou musím zosobášiť."