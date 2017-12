Divák musí vyvinúť úsilie, aby ten príbeh prijal

Muž, ktorý zabil (Levity) m USA 2002 m Scenár a réžia: Ed Solomon m Kamera: Roger Deakins m Hudba: Mark Oliver Everett m Hrajú: Billy Bob Thornton, Morgan Freeman, Holly Hunterová, Kirsten Dunstová, Manuel Aranguiz, Geoffrey Wigdor, Luke Robertson, Dorian

23. apr 2004 o 10:40 MILOŠ ŠČEPKA

Morgan Freeman a Billy Bob Thornton. FOTO - SPI





Harewood

S filmom Muž, ktorý zabil, je problém. V origináli sa volá Levity, čo má mnoho významov - môže to byť ľahkosť, nestálosť, frivolnosť a ľahkovážnosť. Všetko na túto nejednoznačnú snímku sedí ako uliate. Najmä tá ľahkovážnosť. Náš distributér sa v zúfalom úsilí prilákať do kín divákov rozhodol pre preklad, ktorý pripomína nedávny úspešný film bratov Coenovcov s Billym Bobom Thorntonom Muž, ktorý nebol.

Film si možno ľahko predstaviť ako western alebo čiernobielu drámu zo štyridsiatych rokov s niektorou z charizmatických hviezd typu Humphreyho Bogarta či Gregoryho Pecka. Polepšený vrah Emanuel Jordan prichádza do mesta ako tajomný westernový cudzinec, a keď splní svoje poslanie, rovnako tajomne odchádza. V dnešnom drsnom cynickom svete, kde jedinou nespochybnenou hodnotou zostali peniaze, musí divák vyvinúť veľa úsilia, aby príbeh prijal, aby mu uveril, aby necítil pachuť tézy, moralizátorstva, prílišnej prekombinovanosti či anachronizmu.

Tým viac, ak je režisér debutant. Ed Solomon je skúsený scenárista - lenže komerčných hitov Super Mario Bros, Muži v čiernom, Charlieho anjeli. Našťastie, každý film, v ktorom spoluúčinkujú Billy Bob Thornton, Morgan Freeman, Holly Hunterová a Kirsten Dunstová, je - ak už nič iné - aspoň mimoriadne zaujímavý.

Postava Billyho Boba Thorntona sa volá Emanuel Jordan. Za vraždu je odsúdený na doživotie. Z pokojného života vo väzení ho vytrhne sloboda, o ktorú sa nikomu neprosil. A teraz musí premýšľať, čo urobiť, aby po všetkých tých rokoch za mrežami mohol žiť naozaj slobodne. Na podobné postavy je Thornton špecialista: Karl Childer zo Sling Blade, Edward Crane z Muž, ktorý nebol, Hank Grotowski z Monsters Ball. Thornton to uhrá vac-menej dôveryhodne a presvedčivo, aj tam, kde by iný herec skĺzol do trápneho kŕča. Morgan Freeman ako Miles Evans je černošský kazateľ, šíriaci na pochmúrnej periférii dobro na spôsob misionárov.

Jeho meno odkazuje hneď na dvoch majstrov moderného džezu, no Freeman svojím hereckým prejavom pripomína tretieho: Dizzyho Gillespieho. Holly Hunterová a Kirsten Dunstová už viac ráz dokázali, že vedia vytvoriť autentický charakter. Tento film im na to veľa priestoru nedáva.

Ani autor hudby Mark Oliver Everett sa neunúval komponovaním, len prearanžoval pesničky svojej skupiny Eels a prispôsobil ich požadovanej filmovej atmosfére, čo, napodiv, nie je na škodu.

Ted Solomon akoby sa usiloval o vykúpenie, zmytie hriechov komerčného scenáristu. Všemožne nás chce presvedčiť, že v skutočnosti je umelec. Jeho nízkorozpočtový projekt s nákladmi 7,5 milióna dolárov mal v kinách Severnej Ameriky mizivú návštevnosť. Nasadili ho do 17 kín a za prvý polrok utŕžil len 209151 dolárov, čo je oveľa menej, ako jeho tržby z talianskych kín.

Americké publikum dáva Solomonovi najavo, že Mužov v čiernom zvláda lepšie. Na scenári Levity vraj pracoval dlhých dvadsať rokov. Ako ironicky dodáva povestný chicagský recenzent Roger Ebert: "Nuž, nestačilo to."