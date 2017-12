Yoko Ono prezentuje 40 rokov svojej tvorby

Cambridge 30. októbra (TASR) - Yoko Ono, ktorú kedysi jej manžel John Lennon označil za "najznámejšiu neznámu umelkyňu na svete", predstavuje v MIT ...

30. okt 2001 o 15:36 TASR

Cambridge 30. októbra (TASR) - Yoko Ono, ktorú kedysi jej manžel John Lennon označil za "najznámejšiu neznámu umelkyňu na svete", predstavuje v MIT List Centre v americkom meste Cambridge v štáte Massachusetts 40 rokov svojej umeleckej tvorby.

Retrospektívna výstava, ktorá nesie názov Yes, Yoko Ono, potrvá až do 6. januára, pričom prehliadka ďalších častí jej bohatého diela prebieha súčasne v Japonsku a Španielsku. Podľa slov 68-ročnej umelkyne sa záujem o jej diela za posledných pár rokov stále zvyšuje, čo považuje za veľkú česť.

Medzi vystavenými prácami je i dielo, ktoré k Yoko priviedlo Lennona. Pôvodne sa nazývalo Stropná maľba, premenované na Prosím nedotýkať sa, pričom pozostáva z bieleho rebríka, sklenej tabule v kovovom ráme na strope, z ktorého visí lupa. Lennon sa podľa kurátora vtedajšej pamätnej výstavy vyškriabal na rebrík, pozrel sa cez lupu a uvidel na skle slovo Yes. A to stačilo na začiatok dnes už legendárneho vzťahu.

Výstava Yoko Ono sa delí na tri časti - roky pred Lennonom, s ním a po jeho smrti. Z predlennonovského obdobia si môžu návštevníci pozrieť časti filmu z avantgardného predstavenia Cut Piece v Carnegie Hall, v rámci ktorého Yoko vyzývala divákov v sále, aby si prišli odstrihnúť z jej šiat.

Z postlennonovského obdobia sú najzaujímavejším exponátom drevené šachy na drevenom stole s dvoma stoličkami, namaľované na bielo.

Takmer 21 rokov po tragickej Johnovej smrti sa Yoko rozhodla zmieriť sa s prezývkou Dračia Lady, ktorou ju "poctili" fanúšikovia skupiny Beatles. Na obale jej nového cédečka s názvom Blueprint for a Sunrise sa objavuje v nádhernom šate poslednej čínskej cisárovnej, ktorú britská tlač nazvala Dračia Lady.

"Cítim sa s ňou byť veľmi spriaznená," tvrdí Yoko, "bojovala za svoju krajinu, tak ako sme my s Johnom bojovali za krajinu menom utópia. Učili sme sa o nej, že to bol netvor, no tieto povesti si vymyslela britská tlač, pretože cisárovná chcela zabrániť kolonializácii Číny Veľkou Britániou."

"Aj mňa nazvala britská tlač Dračou Lady, no ja som sa rozhodla, že nebudem obeťou, ale zmením svoj osud," usmieva sa umelkyňa, ktorá naďalej v duchu Lennonovho odkazu bojuje za toleranciu a mier vo svete.