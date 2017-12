Na banskobystrický Fest príde namiesto českej skupiny Kabát formácia Žlutý pes

30. okt 2001 o 15:52 TASR

Bratislava 30. októbra (TASR) - Česká hudobná formácia Žlutý pes a britská rocková legenda Slade budú zahraničnými hosťami jubilejného, desiateho ročníka festivalu Fest 2001, ktorý sa 8. - 10. novembra uskutoční v Banskej Bystrici.

Pôvodne malo finále prvého večera patriť českej skupine Kabát. Tá sa však ospravedlnila a z Čiech príde na Slovensko kapela Žlutý pes, informoval na dnešnej tlačovej besede v Bratislave Július Kuruc z Produkčného domu Forza.

Festival, ktorý je charakteristický svojim trojdňovým trvaním, sa tradične koná v priestoroch banskobystrického Domu kultúry SKC. Rovnako to bude aj v tomto roku. Vo štvrtok 8. novembra sa divákom v prvej časti programu predstavia dvaja interpreti, ktorí v uplynulom roku významnou mierou prispeli k obohateniu súčasnej slovenskej rockovej scény. Skupiny No Name a Iné kafe majú na svojom konte navyše aj najúspešnejšie albumy uplynulého roka. Finále tohto večera bude patriť spomínanej skupine Žlutý pes.

Piatkový program, nazvaný Mladá krv a zrelé víno tradične spája entuziazmus nastupujúcej hudobnej generácie so skúsenosťami a vyzretosťou legiend. Svoju premiéru majú v Banskej Bystrici skupiny Ears, Babylon, Love 4 Money, ktorých doplní Cmaro so skupinou Velpabez. Po prestávke bude patriť pódium rockovej legende z Británie - skupine Slade.

Po sobotňajšom detskom predpoludní vyvrcholí festival akciou Okey Night Show v podaní moderátorov a dídžejov Rádia Okey. Program spestria vystúpenia Ingoly, Seven Days To Winter, Petra Nagya a skupiny Gladiator. Polnočným prekvapením bude krst kompilácie najväčších slovenských hitov osemdesiatych rokov minulého storočia SK Superhity 1980-90.