Líder Jazzanovy v Bratislave

24. apr 2004 o 0:00 MICHAL HVORECKÝ

BRATISLAVA - Zoskupenie Jazzanova tvorí šesť producentov a dídžejov z nemeckého Berlína. Ich líder Jürgen von Knoblauch vystúpi dnes v klube Spojka na Prešnerovej 4 v Bratislave. Jazzanova patrí od druhej polovice deväťdesiatych rokov k najslávnejším tvorcom a propagátorom nu-jazzu, mladého žánru popmusic, ktorý vznikol fúziou džezu, elektronickej hudby, world music, soulu a hip-hopu. Takéto rozmanité vplyvy dokážu prvotriedni dídžeji spájať do súrodého celku.

Členovia Jazzanovy komponujú výhradne na počítačoch a vypomáhajú si samplami zo svojich rozsiahlych hudobných archívov. Debutová kompilácia The Remixes 1997-2000 predstavila inovatívne upravené verzie skladieb od interpretov ako 4Hero, UFO, Ian Pooley či MJ Cole. Album In Between (2002) obohatili vokálmi prvotriedne osobnosti súčasnej hudobnej subkultúry Valerie Etienne, Vikter Duplaix či Ursula Rucker. Minulý rok nasledovali ďalšie platne remixov Playlist a Remixed, pričom všetky nahrávky vydalo renomované mníchovské vydavateľstvo Compost Records.

Domovskou scénou združenia je vychytený berlínsky hudobný klub WMF v kaviarni Moskva na Aleji Karla Marxa, kde má interiér módne čaro "ostalgie". Tamojšia legendárna klubová noc Jazzanovy konečne ozvučí aj našu metropolu. Nu-jazz zahrá taktiež talentovaný slovenský dídžej Dee M. Začiatok akcie je o 21.00 h.