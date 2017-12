O Cenu Oskára Čepana 2004 sa môžu mladí výtvarníci uchádzať do 30. apríla

Bratislava 24. apríla (TASR) - Mladí slovenskí výtvarníci do 35 rokov sa môžu do 30. apríla prihlásiť do 9. ročníka súťaže Cena Oskára Čepana, ktorej ...

24. apr 2004 o 10:12 TASR

Písmo: A - | A + 0 Bratislava 24. apríla (TASR) - Mladí slovenskí výtvarníci do 35 rokov sa môžu do 30. apríla prihlásiť do 9. ročníka súťaže Cena Oskára Čepana, ktorej víťaz tentoraz získa aj finančnú odmenu v hodnote 20 tisíc Sk. Víťaz súťaže, ktorú vyhlasuje Nadácia-centrum súčasného umenia, pôjde na šesťtýždňový pobyt do New Yorku a po návrate nadácia usporiada jeho samostatnú výstavu. Záujemcovia slovenskej národnosti musia predložiť dokumentáciu v odboroch maľba, sochárstvo, grafika, kresba, inštalácia, fotografia, multimedia, videoumenie. Prihlášky sú na adrese nadácie www.scca.sk. "Cena Oskára Čepana sa počas svojej existencie dostala do povedomia verejnosti ako jediné ocenenie svojho druhu zamerané na podporu a rozvoj tvorivých schopností mladých slovenských výtvarných umelcov," uviedla pre TASR Zuzana Dinková z nadácie. Objavila a ocenila už niekoľko osobitých talentov slovenského výtvarného umenia a pomohla im k prezentácii na domácej i medzinárodnej platforme. Medzi ocenenými autormi sú dnes už etablovaní mladí umelci ako Ilona Németh, Dorota Sádovská, Pavlína Fichta Čierna, Erik Binder, Marko Blažo, Emöke Vargová, Marek Kvetán, Martin Kollár. Súťaž vznikla v roku 1996 z iniciatívy Wendy W. Luersovej zakladateľky a riaditeľky americkej nadácie Foundation for a Civil Society. Spolu s českou Cenou Jindřicha Chalupeckého sa v roku 2002 stala súčasťou siete identických súťaží mladého výtvarníka roka v Chorvátsku - Radoslav Putar Award, v Juhoslávii - Dimitrije Bašičevi† Mangelos Award, v Macedónsku - Denes Award a v Kosove - Artists of Tomorow Award.