V DAB v Nitre pokrstili nové CD s hudbou a piesňami z muzikálu Adam Šangala

24. apr 2004 o 10:22 TASR

Nitra 24. apríla (TASR) - Hudbu a piesne z pôvodného slovenského muzikálu Adam Šangala v réžii Jozefa Bednárika si môžu milovníci muzikálových melódií vypočuť i bez návštevy divadla. V noci na dnes totiž pokrstili v Divadle Andreja Bagara v Nitre prvé CD s hudbou Vaša Patejdla a piesňami Kamila Peteraja napísanými pre tento muzikál. Piesne interpretujú herci a herečky, ktorí v skutočnosti v muzikáli účinkujú, popri iných Ivan Martinka, Leopold Haverl, Božidara Turzonovová, Milan Ondrík, Eva Pavlíková, Daniela Kuffelová a ďalší. Nové CD pokrstili a šťastnú cestu k poslucháčom mu zaželali filmový predstaviteľ Adama Šangalu herec Ivan Palúch, čerstvá Miss SR Mária Sándorová a generálny riaditeľ spoločnosti Zentiva, hlavného sponzora DAB v Nitre Alexander Černák. Divadlo a autori muzikálu pripravujú aj druhú verziu CD Adama Šangalu, v ktorej piesne naspievajú Marika Gombitová, Igor Timkov, skupina No Name a ďalší. "Dvoch krstných otcov a jednu mamu sme pre CD vybrali preto, aby sme úspech hudobného nosiča trojnásobne poistili. CD je najmä odpoveďou na želanie divákov. Podobné hudobné nosiče s muzikálovými melódiami sú v kultúrnom svete bežnou záležitosťou, robia radosť tým, ktorí predstavenie videli a hudba a piesne sa im páčili, na druhej strane môžu práve takéto melódie prilákať do divadla divákov, ktorí sa k návšteve muzikálu ešte neodhodlali" - povedal pre TASR riaditeľ DAB v Nitre Ján Greššo.

Upozornenie: Obrazová redakcia vydáva k správe fotomateriál

