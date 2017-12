Plastic People uviedli obnovené Pašijové hry

26. apr 2004 o 12:00

Písmo: A - | A + 0 PRAHA - V pražskom Divadle Archa v sobotu večer zazneli tóny Pašijových hier veľkonočných v podaní orchestra Agon a skupiny The Plastic People Of The Universe. Predtým boli hry autorského tandemu Milan Hlavsa a Vratislav Brabenec uvedené iba raz, pred dvadsiatimi šiestimi rokmi na utajovanej premiére na chalupe Václava Havla na Hrádečku. Hlavsovu hudbu vhodnú aj pre dvadsaťčlenný orchester upravil skladateľ Michal Nejtek. "Nedoštudovaný farár" Vratislav Brabenec pri písaní libreta vychádzal najmä zo starozákonných textov, ale aj z Nového zákona. Tvorcovia veria, že sa im spoločný projekt podarí vydať na albume už za mesiac. (čtk)