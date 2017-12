CD

nové CD na trhu

26. apr 2004 o 9:30

David "Fathead" Newman: Song For The New Man

High Note / distr. Hevhetia Records

Veteránsky saxofonista býval expertom na rhythm and blues. Spolupracoval s Rayom Charlesom, ale aj Arethou Franklinovou, Dr. Johnom či Herbiem Manom. Na tomto albume však hrá jazzový mainstream - utešený, čistý a hladký ako dobré víno. Aj Newmanov tón je veľmi ľudský, ani subtílny ani robustný, niečo medzi tým. Newman hrá na albume štandardy (aj Charlieho Parkera), skladbu svojho bossa Herbieho Manna (na flaute) a dve svoje veci. Be-bop, straightahead, latino. Všetko krásne swinguje. Z ďalších hudobníkov najviac hviezdi trombonista Curtis Fuller, kapelu ďalej tvoria klavirista Jon Hicks, kontrabasista John Menegon a bubeník Jimmy Cobb. Bez takejto hudby sa dá žiť, ale s ňou je to príjemnejšie.

Cheryl Bentyne: Talk Of The Town

Telarc Jazz / distr. Divyd

Sopranistka fenomenálneho speváckeho kvarteta Manhattan Transfer, "zodpovedná" za stratosferické výšky, sa na tomto albume prezentuje v čisto jazzovej polohe. Obklopila sa vrcholovým jazzovým triom (Kenny Barron alebo Corey Allen - klavír, John Pattitucci - kontrabas, Lewish Nash - bicie) a s pomocou ďalších hudobníkov a vokalistov (Chuck Mangione, David "Fathed" Newman, Mark Kibble a Alvin Chea z Take 6) nahrali jeden z najpresvedčivejších albumov jazzového stredného prúdu posledného obdobia. Bentyneová nespieva príliš vysoko, vďaka obrovskému rozsahu využíva skôr mezzosoprán/alt. Je úžasne flexibilná, skvele frázuje, spieva náročné bebopové témy, scatuje. Odkaz Elly Fitzgeraldovej a jej konceptu presvedčivo ožíva. Väčšina skladieb je pomalých a v strednom tempe. Album sa hodí aj na rôznorodé spoločenské udalosti a vôbec ho nemusíme sústredene počúvať. Stačí vnímať atmosféru, cítiť atmosféru a všetko sa na chvíľu zdá jednoduchšie.

Jimmy Dawkins: Tell Me Baby

Fedora / distr. Hevhetia Records

Chicagský bluesový gitarista a spevák, ktorý začal svoju kariéru koncom 60. rokov a bol "stvoriteľom" west soundu chicagského blues. Album obsahuje ortodoxné, elektrické blues pre väčšiu kapelu (okrem Dawkinsa ešte dve gitary, hammond, basa a bicie). Dawkins je majiteľ výrazného, mužného a chrapľavo ukričaného hlasu, ktorý musí byť lahôdkou pre všetkých ctiteľov hypnoticky sa opakujúcich dvanásťtaktových štruktúr.

Laco Déczi a Zdeněk Dvořák: Duo

Supraphon

Legendárny trubkár slovenského pôvodu Laco Déczi už mnoho rokov žije v Amerike. Na rozhraní 70. a 80. rokov hral v tandeme s gitaristom Zdeňkom "Sarkom" Dvořákom. Ich nahrávky vychádzajú v reedícii (ide o LP platňu Duo a EP platňu). Je zvláštne, koľko farieb, nálad a emócií dokážu vytvoriť dva nástroje, ktoré navyše nie sú nijako zvukovo prifarbované ani upravované efektami, ako to v tých časoch bolo zvykom. Robustná pohyblivá trúbka a chápavá gitara vytvárajú penzum muziky, za ktoré by sa nemusel hanbiť ani špičkový big band. Jeden z ďalších neoceniteľných vydavateľských počinov, navyše s pekným bookletom. (jaslo)