McCartney havaroval v New Yorku pred benefičným koncertom

New York 30. októbra (TASR) Paul McCartney mal niekoľko dní pred svojím benefičným koncertom pre obete teroristických útokov v New Yorku nehodu.

30. okt 2001 o 18:58 TASR

Podľa britských bulvárnych novín cestovali McCartney a jeho snúbenica Heather Millsová v aute, ktoré sa zrazilo na križovatke na ostrove Long Island s iným, v protismere idúcim autom a nabúralo do stromu. Obe autá boli značne poškodené. Na mieste nehody bývalý člen Beatles priznal, že šiel nadmernou rýchlosťou, aby stihol odlet vrtuľníka. Navyše pri sebe nemal vodičský preukaz.

Napriek havárii a následným bolestiam chrbtice sa 59-ročný spevák na benefičnom koncerte 20. októbra zúčastnil. Aj pre Rondu Brownovú, ktorá podľa iných zdrojov túto nehodu spôsobila, sa všetko skončilo dobre. McCartney ju objal a upokojil slovami: "Je to v poriadku, zlato." Dotyčná chcela speváka stretnúť už dávno, no netušila, že sa jej to niekedy podarí, obzvlášť za takýchto okolností.