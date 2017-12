V Ríme sa pripravuje megakoncert We Are the Future

26. apr 2004 o 15:02 TASR

Rím 26. apríla (TASR) - Takmer 20 rokov po legendárnom dvojkoncerte Live Aid na pomoc Afrike, ktorého dejiskami boli paralelne Londýn a Philadelphia, sa 16. mája uskutoční v Ríme ďalšie megapodujatie podobného charakteru.

Historický Circus Maximus bude dejiskom charitatívneho koncertu We Are the Future, ktorého iniciátorom a producentom v jednej osobe je Quincy Jones. Výťažok (predovšetkým z predaja prenosových práv a nosičov zvukových záznamov) bude venovaný deťom v regiónoch zmietaných vojnou. Televízny signál z dejiska podujatia by mal putovať do všetkých končín planéty.

Organizátori očakávajú na akcii, na ktorú bude voľný vstup, až milión divákov, ktorých s určitosťou priláka menoslov avizovaných umelcov. Figurujú v ňom okrem iných Andrea Bocelli, Herbie Hancock, Alicia Keysová, Khaled, LL Cool J, Noa, Lionel Richie, The Corrs, Usher, Stevie Wonder, ale aj Muhammad Ali, Angelina Jolieová, či Oprah Winfreyová.

Quincy Jones stál už v roku 1985 ako producent za projektom We Are the World, pre ktorý vtedy získal najjagavejšie scény nielen amerického hudobného neba.