Erotika bude od júna voľne prístupná v "rozšírenom súbore"

Bratislava 27. apríla (TASR) - Viacerých Slovákov zrejme poteší, že erotika bude už onedlho na Slovensku v televízii voľne prístupná každý deň.

27. apr 2004 o 13:39 TASR

Od 1. júna totiž UPC Slovensko zaradí do rozšíreného súboru päť nových programov. Medzi nimi aj televízny kanál pre dospelých, ktorý je v súčasnosti plateným kanálom. Ako pre TASR uviedol generálny riaditeľ UPC Slovensko Martin Maťašeje, zaradiť erotický kanál do rozšíreného súboru bez príplatku sa rozhodli vzhľadom na záujem Slovákov o programy tohto typu. "Aj príklady dvoch slovenských komerčných televízií svedčia o tom, že nielen muži, ale i ženy na Slovensku si z času na čas radi dovolia relax pri sledovaní programov s erotickým obsahom. Som rád, že im môžeme vyjsť v ústrety takýmto spôsobom," dodal Maťašeje. Protestov cirkevných či občianskych organizácií proti vysielaniu kanála pre dospelých sa neobáva. "Bude k dispozícii až po 23.00 h, tak ako to stanovuje zákon o vysielaní a retransmisii. Okrem toho takmer každý televízny prijímač má dnes možnosť rodičovského zámku," poznamenal Maťašeje, podľa ktorého sa Slovensko zaradením erotického kanálu do káblovej televízie bez príplatku stane prvou krajinou v strednej Európe, kde je erotika na televíznej obrazovke takpovediac "voľne prístupná".

"Som milo prekvapená," hovorí na zaradenie nového kanála pre dospelých známa moderátorka erotických relácií Zuzana Belohorcová, ktorá nový program nepovažuje za konkurenciu voči už existujúcim erotickým reláciám. Tie sú podľa nej zamerané skôr na rozhovory o sexe a erotike so známym osobnosťami, čiže majú iné zameranie a obsah než televízny kanál pre dospelých. "Ale určite budem z neho čerpať inšpiráciu," dodala na záver.

Do rozšíreného súboru UPC Slovensko od júna zaradí postupne do všetkých svojich miest spolu päť nových programov. Pribudne ešte prírodovedecký kanál, kanál určený milovníkom romantických filmov a telenoviel, ďalej televízna stanica o skutočných divokých policajných akciách a naháňačkách a napokon televízny kanál, ktorého zaradenie súvisí s príchodom veľkých zahraničných investorov na Slovensko. Nové programy budú za nezmenených podmienok a za nezmenenú cenu. Ich názvy zverejní UPC Slovensko v máji tohto roku.