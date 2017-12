Herec Nicolas Cage požiadal o ruku 19-ročnú čašníčku

Los Angeles 28. apríla (TASR) - Hollywoodsky herec Nicolas Cage sa ožení s 19-ročnou čašníčkou Alice Kimovou, píše britský bulvárny magazín The Sun.

28. apr 2004 o 9:30 TASR

Cage sa so svojou nastávajúcou zoznámil pri návšteve reštaurácie v Los Angeles, kde večeral s priateľmi. Alice ho natoľko očarila, že ju nasledujúci mesiac pozval na odovzdávanie Oscarov. Neskôr ju "uniesol" svojím súkromným lietadlom na sériu romantických večerí do Chicaga a New Orleans, kde nakrúcal.

"Nic sa skutočne zaľúbil do toho dievčaťa. Ona žije s rodinou, pretože si nemôže dovoliť vlastné bývanie. Alice sa veľmi páči prsteň, ktorý jej Nic dal a bola úplne očarená jeho správaním ... Nestáva sa často, aby čašníčke ležala pri nohách hollywoodska hviezda," uviedol jeden z Cageových priateľov.

Dvakrát rozvedený Cage viedol vždy veľmi zvláštny milostný život. Herečku Patriciu Arquettovú požiadal o ruku v deň, keď sa s ňou zoznámil. Tá mu zo žartu spísala zoznam vecí, ktoré keď urobí, tak si ho vezme. Keď však Cage začal jednu po druhej spĺňať požiadavky svojej lásky, herečka sa zľakla a utiekla. O rok neskôr sa znova stretli a napokon sa v roku 1995 vzali. Rozviedli sa v roku 2001. Neskôr sa herec oženil s Lisou Marie Presleyovou, no manželstvo vydržalo necelé štyri mesiace.