Müller túži po monogamnom vzťahu

28. apr 2004 o 17:00 TASR

Bratislava 28. apríla (TASR) - Dobre naladený, v obleku a s úsmevom na tvári dnes medzi novinárov dorazil spevák Richard Müller, ktorý v týchto dňoch vydáva nový album pod názvom Monogamný vzťah.

Album vznikol ešte počas minulého leta v New Yorku veľmi spontánne. "Vôbec za tým nebola dlhodobejšia príprava. Za dva roky som okrem niekoľkých smsiek takmer nič nenapísal. Amerika, a najmä New York mi vždy zdvihne adrenalín inšpirácie. Kompletný materiál vznikol za dve noci a tri dni," spomína Müller na nahrávanie, ktoré sa zbehlo úplnou náhodou a pri ktorom mu "asistovali" také zvučné mená ako gitarista John Lardieri, basgitarista Paul Ogunsalu a bubeník Steve Holley, ktorý nahrával s Paulom McCartneym, Eltonom Johnom, Joeom Cockerom či Nelly Furtado. "Mal som tú česť triasť sa v réžii a pozerať cez sklo na Stevea Holleyho, bubeníka Paula McCartneyho. Sám som si tak hovoril, že, ty blázon, uvedom si, s kým ten človek nahrával a spolupracoval a teraz tebe nahral celé cédečko, bolo to pre mňa strhujúce, pozoruhodný zážitok. Pokiaľ človek nie je úplný ignorant alebo totálny blbec, musí tam nadobudnúť jednu veľkú pokoru a vážiť si to, že tu funguje a zarába tak, že je schopný uživiť svoju bývalú rodinu, sám seba a ešte aj tento štát," spomína Müller na okamžiky, v ktorých sa mu, ako tvrdí, plnil veľký sen a jeho hudbu ocenil aj producent a zároveň majiteľ štúdia Mike Caffrey, u ktorého Müllerov album vznikol. "Nemám pocit, že by ten človek prejavoval zvýšenú náklonnosť voči mojej osobe, ale keď sme skončili a asi o tretej ráno sme len my dvaja na rohu ulice čakali na taxík, povedal mi pamätné súvetia. ďVieš, vo svojom štúdiu nahrávam hudbu a občas umenie a som strašne rád, že po dlhom čase som zase nahral umenieď. Vtedy som si hovoril, že aký už len on by mal dôvod mi podliezať. Kšeft vôbec nie, ten má plný stále. Keď som tam prišiel, netušili, čo je Slovensko a keď som povedal, že som najväčšia hviezda a predávam 70 000 platní, tak sa smiali na chodbe ešte asi hodinku. Nie je dôvod sa domnievať, že by to mal niekto ambíciu povedať bez toho, aby si to nemyslel," spomína spevák.

Album obsahuje 12 skladieb a jeho názov Monogamný vzťah spevák vysvetľuje takto: "Ja si myslím, že každý normálny človek túži po tom, aby jedného pekného dňa našiel partnera na celý život a tá túžba je tak isto vo mne. Je to moje úprimné vyznanie sa k predstavám o smerovaní môjho súkromného života. Ambície v úrovni potenciálne splnených snov v mojom prípade nadobudli trochu iné rozmery ako dakedy. Momentálne je mojou ambíciou robiť s ľuďmi, ktorých mám rád. Keďže som slobodný a svojou prácou a postavením som si to zabezpečil, nemusieť nejakým spôsobom reagovať na akékoľvek okliešťujúce mantinely kohokoľvek, lebo to nie je treba a byť maximálne úprimný sám k sebe," dodáva s tým, že na jeseň plánuje turné a o rok by chcel vydať ďalší album s názvom 44, ktorý bude symbolizovať jeho vek.

