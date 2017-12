Tohtoročný rebríček 50 najkrajších ľudí sveta vedú páry

29. apr 2004 o 12:00 TASR

New York 29. apríla (TASR) - Magazín People prináša vo svojom najnovšom čísle zoznam "50 najkrajších ľudí sveta 2004", v ktorom tohto roku prevládajú páry. Nechýbajú medzi nimi ani slávni hollywoodski manželia Jennifer Anistonová a Brad Pitt.

"Bola som poľutovaniahodne vyzerajúcou tínedžerkou," priznala sa Anistonová v rozhovore pre časopis. "Nikdy som sa necítila pekná, nikdy." V súvislosti so svojimi aktuálnymi plánmi prezradila, že s manželom momentálne intenzívne pracujú na dieťatku. Súčasťou tohto procesu je aj užívanie kyseliny listovej a zariaďovanie izbičky pre nového potomka, dodala Anistonová.

Ďalším párom, ktorý sa dostal do renomovaného rebríčka, je speváčka Jessica Simpsonová a jej herecký manžel Nick Lachey. Prestížne miesto obsadil aj pár Mary-Kate a Ashley Olsenovci - hoci nie sú technicky párom, ale sú to dvojičky, ktoré spolu hrajú vo filme New York Minute. Podobne sú na zozname najkrajších ľudí sveta aj sestry-modelky Alexandra a Theodora Richardsové, dcéry člena kapely Rolling Stones Keitha Richardsa.

Halle Berryová sa objavila medzi kráskami časopisu People už po ôsmy raz, čím nebezpečne šliape na päty Julii Robertsovej, ktorá na výročnom zozname figuruje najčastejšie. Nicole Kidmanová sa zaradila do rebríčka krásnych ľudí šiestykrát, jej austrálsky kolega Hugh Jackman po štvrtý raz po sebe.