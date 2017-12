Slovenskú premiéru dnes má piaty diel Básnikov

Bratislava 29. apríla (TASR) - Premiéru v slovenských kinách má dnes už piaty diel českých kultových básnikov Ako básnici nestrácajú nádej. Popri známych ...

29. apr 2004 o 16:17 TASR

Bratislava 29. apríla (TASR) - Premiéru v slovenských kinách má dnes už piaty diel českých kultových básnikov Ako básnici nestrácajú nádej. Popri známych tvárach ako je Pavel Kříž a David Matásek sa v hlavnej úlohe predstaví aj slovenská herečka Michaela Badinková.

"Vlastne je to taký spoločný česko-slovenský film, keďže okrem Miši sa na ňom podieľali aj dramaturgička Mária Dufková a kameraman Peter Beňa zo Slovenska," uviedol dnes pred novinármi režisér Dušan Kein, ktorý vyrastal v Bratislave. "Je to film s rovnakou poetikou ako predchádzajúce diely, ale hrajú v ňom dospelí ľudia," dodal scenárista Ladislav Pěcháček. Hlavný hrdina Štěpán Šafránek tak znovu prichádza medzi divákov so svojimi starými i novými známymi a presviedča ich o tom, že nádej zomiera posledná, láska je korením života a poézia afrodiziakom.

Do rozbehnutého vlaku Básnikov naskočil v piatej časti známy český herec Lukáš Vaculík a svetoznáma slovenská krásavica Adriana Sklenaříková - Carambeau v úlohe pani Krásnej. Režisér ju obsadil, keď zistil že kolega režisér a producent Miloslav Šmídmajer o nej práve nakrúca dokument. "Bol som taký očarený z krásnej, múdrej a vtipnej ženy, že mi ani nevadilo, že som asi tak vysoký, ako jej nohy," popísal Klein dojem z prvého stretnutia. Adriana ponuku prijala aj napriek bežnému honoráru a faktu, že súčasne natáča vo Francúzsku film Tri malé dievčatká.

Básnici sú najdlhšou sériou filmov, v ktorej herci starnú so svojim hrdinami. Prvý nakrútili v roku 1981, pubertou trápení herci práve končili konzervatórium a Kříž za porušenie vtedajšieho zákazu vystupovať zinkasoval trojku zo správania a honorár 2 400 korún. "Mohli by sme to zavŕšiť v roku 2022 šiestym dielom, ktorý by sa volal Ako básnici prichádzajú o všetko," žartoval režisér.

V Čechách mal piaty diel Básnikov, ktorý sprevádzajú vtipné obrázky Adolfa Borna, premiéru 14. apríla a dodnes ho videlo asi 365 000 divákov.