Veselá hudba z mikroskopických čiastočiek

Manitoba * Up in Flames * Leaf/Wegart 2004

30. apr 2004 o 12:00 MATEJ LAUKO(Autor je hudobný publicista)

Kanadský experimentátor Dan Snaith alias Manitoba mal s najväčšou pravdepodobnosťou po krk precízneho skladania zvukov, ktoré sledoval u svojich umeleckých kolegov. V roku 2001 nahral debutový album Start Breaking My Heart a svetu tak dokázal, že k výslednému dojmu poskladanému z tých najmenších čiastočiek hudobných vzoriek sa dá dopracovať aj netradičnejšou a menej vychodenou cestičkou.

Snaith zaznamenal úspech a ponúkol množstvo singlových albumov, väčšinou obdarených nielen zaujímavými beatmi, ale aj výbornými názvami (napríklad If Assholes Could Fly This Place Would Be An Airport). Po dvoch rokoch prichádza s druhým regulárnym albumom Up in Flames a s ešte silnejšími pohnútkami vrstviť drobné hudobné kúsky presne tak, ako sa mu páčia a ponúkať možnosť tešiť sa z nich aj vám.

Neočakávajte klasické pesničky, obyčajný spev ani kombinácie slohy a refrénu. Manitobovi na tom nezáleží! Jeho piesne vám neponúkne komerčná rozhlasová stanica v rannom vysielaní, napriek tomu, že napríklad albumová skladba Skunks by mohla byť vhodným podmazom pri sledovaní vychádzajúceho slnka a hustnúcej dopravy z okna nejakého mestského bytu. Je však netradičná a dokonale vystihuje Manitobovu tvorbu - zo všedného robiť nevšedné, zaujímavé, nepočuté.

Ani fond nástrojov, ktoré používa, nie je veľmi bežný: do popredia sa derú fragmenty každodenných zvukov, od automobilových výfukov cez kŕkajúcu žabu, zborový potlesk až po klasickú zvonkohru. Ak predsa len spieva, svoj hlas filtruje, upravuje, strihá a hrá sa s echom (Hendrix with KO, Kid You'll Move the Mountains).

Na albume Up in Flames Manitoba ponúka prechádzku, na ktorej nikdy nedokážete predvídať, čo zažijete o chvíľu. Arzenál prírodných zvukov v spojení so zábavou pri ich štúdiovom spracovaní sa zdá plodný. Výsledkom je zábava aj pri počúvaní, no podmienkou sú okná predstavivosti otvorené dokorán a chuť skúmať zdanlivo neprehľadné melódie.

"Hrám niečo ako psychedelický rock ovplyvnený elektronickou hudbou," vystihuje svoju novú tvorbu sám autor. Na koncertoch vystupuje spoločne s Ryanom Smithom (exčlenom svojich obľúbencov Russian Futurists) a Petrom Mittenom. Trojica stavia obecenstvo vďaka synchronizovanej videoprojekcii, ktorá dopĺňa strhujúcu pódiovú show, nielen do úlohy poslucháčstva, ale aj diváctva.

Deviateho mája ju budeme mať možnosť vidieť v bratislavskom klube Nultý priestor A4, kam zavíta v rámci európskeho turné. Počas večera zahrá svoj "eklektický" set aj domáci DJ Luculus alias Daniel Baláž, moderátor alternatívnych hudobných relácií v slovenskom rozhlasovom a televíznom éteri. Druhá májová nedeľa teda ponúkne zaujímavý večer.