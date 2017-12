Bývalý člen Pink Floyd uvedie 1. mája skladbu It Will Be Fine

30. apr 2004 o 5:53 TASR

Písmo: A - | A + 0 Brusel 30. apríla (TASR) - Prijatie desiatich krajín za nových členov Európskej únie budú vo viacerých štátoch starého kontinentu sprevádzať rozličné kultúrne podujatia, spomedzi ktorých tlačová agentúra AFP vybrala tie najoriginálnejšie. Napriek očakávaniam BELGICKO na víkend rozšírenia EÚ nenaplánovalo žiadne veľké politické zhromaždenia, i keď je sídlom európskych inštitúcií. V sobotu o 19.30 h SELČ sa však za pomoci 25 veľkých ventilátorov nad park Cinquantenaire v centre Bruselu vznesie zástava EÚ s plochou 150 m2. ČESKO pripravilo na dnes ochutnávku kulinárskych špecialít európskej 25. Večer sa na Staromestskom námestí uskutoční veľký koncert. CYPRUS oslávi vstup do EÚ koncertom tamojšej divy Anny Vishy a tesne pred vyvesením zástavy EÚ prednesie prejav k národu prezident Tassos Papadopulos. DÁNSKO a ŠVÉDSKO nenachystali žiadne oficiálne oslavy, rozšírenie totiž koliduje s oslavami medzinárodného Sviatku práce. FÍNSKO postupovalo podobne - aj preto, že prelomová noc pripadá na sviatok jari Walpurgis. ESTÓNSKO oslávi svoj vstup do EÚ pozoruhodnou akciou, keď 8000 občanov, vrátane poslancov parlamentu a diplomatov, zasadí v rôznych častiach krajiny milión stromčekov. FRANCÚZSKO privíta desať nových členov hudobným maratónom zameraným na súčasnú vážnu hudbu. Až do 13. mája bude na Champs-Elysées vystavovať svoje fotografie desať mladých Európanov. GRÉCKO nebude dejiskom žiadnych mimoriadnych podujatí, podobne ako HOLANDSKO, kde sa obyvateľstvo bude zotavovať z dnešného Dňa kráľovnej. ÍRSKA REPUBLIKA, ktorá v tomto polroku predsedá EÚ, spustila sériu kultúrnych podujatí už v utorok, pričom každý z účastníkov performance mal napr. možnosť vytvoriť vlastnú "sochu" zo svetla. LITVA zvolala na dnes mimoriadne zasadanie parlamentu. V sobotu sa desiatky fotografov vyberú do rôznych kútov krajiny, aby získali materiál pre reportáž Prvý deň Litvy v EÚ. LOTYŠSKO a jeho hlavné mesto Riga oslávia vstup krajiny do EÚ speváckym maratónom. Vlajku EÚ na hlavnom rižskom námestí v sobotu vyvesí prezidentka Vaira Vike-Freibergová. Podobne ako viacero "starých" členov EÚ ani LUXEMBURSKO nemá v pláne žiadne oficiálne podujatia k rozšíreniu EÚ, ale MAĎARSKO dnes o 17.30 h SELČ otvorí výstavu predmetov, s ktorými by Maďari šli do EÚ len neradi. Na sobotu je naplánované defilé maďarských husárov. MALTA poteší svojich občanov najväčším ohňostrojom spomedzi všetkých pristupujúcich štátov EÚ. NEMECKO oslávi rozšírenie EÚ v tzv. zittauskom trojuholníku, ktorý leží na hranici Nemecka s Poľskom a Českom. V sobotu tam nemecký kancelár Gerhard Schröder privíta predsedov vlád susedných štátov: Leszka Millera a Vladimíra Špidlu. Berlínčania významnú udalosť oslávia pri Brandenburskej bráne. POĽSKO na dnešnú polnoc naplánovalo vyvesenie zástavy EÚ na varšavskom Námestí Józefa Pilsudského. V nedeľu sa vo Wilanówe, južne od Varšavy, zídu zástupcovia biskupstiev 34 európskych štátov, aby sa pomodlili za Európu. PORTUGALSKO sa už od utorka prostredníctvom gastronómie, literatúry, hudby, módy a kinematografie zoznamuje s desiatimi novými štátmi EÚ. Okrem privítania nových členských štátov bude RAKÚSKO v sobotu dejiskom demonštrácie proti privatizácii vo verejnom sektore v EÚ, ktorú zvolala komunistická strana. Krajná pravica zasa naplánovala pochod s mottom "EÚ, nie, ďakujem!", ktorý sa uskutoční vo Viedni. SLOVENSKO pozvalo veľvyslancov 25 členských štátov EÚ, aby v Bratislave vložili zeminu zo svojej krajiny do kamennej dlažby Integračného kopčeka. Je to nadviazanie na tradíciu vytvárania "korunovačného kopčeka" počas korunovačných slávností v Bratislave, keď sa doviezla zemina zo všetkých žúp Uhorska, čo vyjadrovalo celistvosť kráľovstva. Stretnutím veľvyslancov desiatich štátov pristupujúcich do EÚ s podpredsedníčkou Európskej komisie Loyolou de Palacio si ŠPANIELSKO dnes pripomenie najväčšie rozšírenie v dejinách EÚ. Premiér Silvio Berlusconi zavíta do mesta Kranjska Gora na TALIANSKO-SLOVINSKO-rakúskej hranici na "trojhraničné stretnutie", na ktorom očakávajú aj rakúskeho kancelára Wolfganga Schüssela. VEĽKÁ BRITÁNIA nezabudne na historický okamih dejín EÚ aj vďaka tomu, že Roger Waters, bývalý spevák skupiny Pink Floyd, predstaví svoju novú skladbu s optimistickým - a možno aj prorockým - názvom It Will Be Fine. 4 pel