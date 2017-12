Britney Spearsovú fascinuje Boh

BRATISLAVA 30. apríla (SITA) - Britney Spearsová ukázala svoju duchovnú stránku, keď rozprávala o jej fascinácii Bohom a Vesmírom. Pre hudobnú TV stanicu MTV povedala: "Je úžasné, ako funguje Vesmír. ...

30. apr 2004 o 13:00 SITA

BRATISLAVA 30. apríla (SITA) - Britney Spearsová ukázala svoju duchovnú stránku, keď rozprávala o jej fascinácii Bohom a Vesmírom. Pre hudobnú TV stanicu MTV povedala: "Je úžasné, ako funguje Vesmír. Ak sa chcete ukryť či ujsť od niečoho, ono sa to k vám vráti z iného konca," povedala speváčka a pokračovala: "Človek nikdy nesmie podceňovať silu Boha. Pravda vždy zvíťazí, tak načo sa pred ňou ukrývať? Človek by mal byť vždy čestný a povedať, čo si myslí - aj svojim obdivovateľom." 22-ročná speváčka dodala, že úprimnosť k jej fanúšikom je pre ňu veľmi dôležitá. "To je to, čo potrebujem, a prečo som tu, pre mojich fanúšikov."

Britney je momentálne na turné po Británii.