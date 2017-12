Syn Johna Lennona chodí s dcérou Micka Jaggera

1. máj 2004 o 20:07 TASR

Londýn 1. mája (TASR) - O začínajúcom intímnom vzťahu medzi synom bývalého lídra Beatles Johna Lennona a dcérou speváka skupiny Rolling Stones Micka Jaggera informovala dnes na stránkach britských novín Daily Telegraph Jaggerova exmanželka Jerry Hallová.

Vzťah medzi Seanom Lennonom (28) a Elizabeth Jaggerovou (20), presahujúci rámec priateľstva medzi ratolesťami dvoch svetoznámych hviezd, sa podľa Jerry Hallovej začal vyvíjať pred približne siedmimi týždňami.

Štyridsaťdeväťročná speváčka ohlásila v rámci interview plánované vydanie svojho prvého singlu v decembri tohto roku. S nahrávaním dvoch klasických piesní "I'll let you play with my little yo-yo" a "Cos it feels so good" jej pomôžu také legendy ako Bill Wyman, Pete Townshend a Bob Geldof.