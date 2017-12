V jednorazových plienkach krstili svoje CD Country Limit Club

3. máj 2004 o 14:46 TASR

Prievidza 2. mája (TASR) - V jednorazových plienkach, takzvaných pamperskách krstila počas prvomájového nočného koncertu svoj prvý CD-nosič Piesne do vetra skupina Country Limit Club z Prievidze. Krstné mamy Marcela Voborská a Helena Maršálková z hosťujúcej pražskej skupiny Pacifik, nestora českého folku, zabalili cédečko do plienky ako novorodenca. Pretože, ako povedal šéf skupiny Toni Linhart, je to mimoriadne vydarené a perspektívne dieťa, a preto je potrebné sa o neho veľmi dobre starať.

Päťčlenná prievidzská country skupina existuje už 12 rokov. Najskôr hrali iba prevzaté piesne, ale postupne začal narastať ich vlastný repertoár. Pre prvý CD-nosič vybrali 14 svojich najlepších piesní. Texty prakticky všetkých skladieb napísal gitarista a manažér skupiny Stanislav Granec a hudbu vedúci Rudolf Cipov.

Kvality Country Limit Clubu vysoko ocenil aj Ivan Mládek, ktorý sa so svojou skupinou v lete minulého roka zúčastnil na country festivale v Prievidzi. Po krstných matkách prijal úlohu byť jeho krstným otcom. Druhá časť uvítania nového albumu do života bude o desať dní počas spoločného koncertu s Mládkovým Banjo Bandom v prievidzskej športovej hale.