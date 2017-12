Paneurópska výstava dizajnérskych plagátov v SNM

3. máj 2004 o 13:00 SITA

BRATISLAVA 2.mája (SITA) - Vstup Slovenska do Európskej únie oslavuje aj Slovenské národné múzeum (SNM) výstavou dizajnérskych plagátov Európa 2020 v centrálnej budove na Vajanského nábreží. Na projekte sa so SNM podieľa Veľvyslanectvo Chorvátskej republiky v Bratislave, ktoré slovenskému publiku ponúkne 40 najlepších plagátov paneurópskej súťaže v Chorvátsku. Výber najlepších prác dokumentuje rôznorodosť pohľadov na spoločnú budúcnosť ale aj spájanie týchto rozdielov do jedného celku. Plagáty sú poznačené národnými tradíciami a kultúrou jednotlivých umelcov.

Výstavu Európa 2020 pripravila Chorvátska dizajnérska spoločnosť, Ministerstvo pre európske integrácie Chorvátska v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR. Záštitu prevzala medzinárodná organizácia národného združenia grafických dizajnérov Icograda.

Agentúru SITA informovala tlačová tajomníčka SNM Jana Mojžitová.