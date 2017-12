Fotograf Martin Martinček veril v ľudí

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - Slovenskú kultúru zasiahla ďalšia veľká strata. V nemocnici v Liptovskom Mikuláši zomrel včera 91-ročný nestor slovenskej fotografie dvadsiateho storočia Martin Martinček. Jeho životný i umelecký príbeh nazval básnik Milan Rúfus "osobi

3. máj 2004 o 10:00

Martin Martinček na vernisáži svojej výstavy v Slovenskej národnej galérii v novembri 2000.





FOTO - MAREK VELČEK





tným mýtom, na ktorý rezonujeme".

Vyštudovaný právnik Martin Martinček chytil fotoaparát v roku 1957 a odvtedy ho už nepustil. "Vtedy som sa rozhodol, že zachytím ľudí z Liptova. Ich život a ťažkú prácu," povedal pred vyše tromi rokmi v rozhovore pre SME Martin Martinček, keď mal v Slovenskej národnej galérii retrospektívnu výstavu. "Reči o tom, že ma ktosi prinútil, aby som fotografoval starých ľudí, nie sú pravdivé. Bolo to vo mne. Bola to výzva mojich predkov."

Osudy ľudí z Martinčekových fotografií nechal vyznieť v pamätnom filme Obrazy starého sveta režisér Dušan Hanák. Martinček vylučuje falošný pátos a pred objektívom sa vynárajú ľudia, ktorých fotograf nazýval inteligenti zeme a boha. Z fotografií doslova kvapkala viera v ľudskú tvár. "Na nič sa nesťažujem, ani na môj osud a rovnako netvrdím, že sa fotografie nedajú urobiť lepšie. Fotografia sa vždy dá urobiť lepšie. Tiež som nevedel, že vo vlnách budem hľadať ľudskú tvár."

Práve táto nespokojnosť viedla Martinčeka k hľadaniu nových ciest. Od vrchárov sa ponoril do ticha prírody. "Martinček veľmi citlivo počúval svoju krajinu," vraví básnik Milan Rúfus. "Martinček nebol odinakiaľ. Martinček bol odtiaľ. Vedel krajinu takto počuť a skrze počuté ju vidieť."

Spolupráca fotografa a básnika priniesla knihy, ktoré hovorili o chvále prírody. Milan Rúfus sa so svojimi textami zúčastnil aj na krste nedávno vydanej knihy o Martinovi Martinčekovi, ktorej autorom je Marián Pauer. Mapuje posledné dve desaťročia Martinčekovho pôsobenia vo fotografii, dokumentuje jeho prezentáciu na výstavách v zahraničí a dokazuje jeho svetovosť. Poradkyňou pri zostavovaní reprezentatívnej knihy bola Martinčekova manželka, svetoznáma maliarka Ester Šimerová, o ktorej fotograf hovoril ako o "vzácnom človeku a vynikajúcej umelkyni".

Martin Martinček vždy fotografoval to, čo si žiadala jeho duša. Nikoho nenasledoval, ani nenapodobňoval. "Od nikoho som sa neučil, lebo som pochopil, že ak chcem byť svoj, musím hľadať niečo nové," vyznal sa fotograf. "Aj my Slováci vo svete vynikneme len tak, že nájdeme nové cesty fotografie." Vo veľkej synagóge v Plzni sa uplynulý týždeň otvárala výstava Martina Martinčeka, ktorá pod názvom Môj Liptov potrvá do konca novembra.

