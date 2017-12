CD/KLASICKÁ HUDBA

nové CD na trhu

3. máj 2004 o 11:00 (her)

Music for cello and harp

Eugen Prochác, Adriana Antalová. Vydal Diskant 2004.

Napriek zaujímavej zvukovej kombinácii, v literatúre klasickej hudby nenájdete priveľa skladieb určených na spoločné muzicírovanie violončela a harfy. Dvaja poprední slovenskí interpreti si však poradili - siahli po úpravách diel Vivaldiho, Locatelliho, Ravela, Fallu a Van Goensa. Okrem faktu, že vzniklo nové profilové CD domácich interpretov, nás môže tešiť aj to, že jediná skladba súčasného autora, ktorá sa nachádza na albume a vznikla pre toto obsadenie, je sugestívna dvojčasťová La Canzona refrigerativa dell arpa di Davide od Vladimíra Godára.

Gershwin for trumpet

Juraj Bartoš, Peter Breiner. Naxos/Divyd 2004.

Hoci Peter Breiner žije v Kanade, pravidelne sa pripomína spoza Atlantiku nielen písaním fejtónov, ale aj komponovaním a aranžovaním diel iných skladateľov. Po Beatles, Elvisovi Presleym či Bizetovi opäť siahol po skladbách Georgea Gershwina, tentoraz v duu s hráčom na trúbku Jurajom Bartošom. Nie je to náhoda, Gershwin ako jeden z prvých skladateľov vôbec písal hudbu na pomedzí džezu a klasiky a v rovnakom priestore sa najlepšie cíti aj Breiner (podobne je známa aj Bartošova slabosť pre džez tridsiatych rokov). Na nahrávke nájdete desať melódií, medzi ktorými figurujú aj dávno zľudovelé It Aint Necessarily So či The Man I Love alebo Foggy Day. Nedajte sa pomýliť názvom edičnej série - "Ľahká klasika" nemusí znamenať len pozadie do televíznych reklám, ale aj plnokrvnú hudbu.

Antonín Dvořák: Mše D dur pro sóla, smíšený sbor a varhany

Natálie Romanová, Anna Barová, Miroslav Kopp, Luděk Vele, Drahomíra Drobková, Richard Novák, Josef Kšica, Pražský filharmonický sbor & Lubomír Mátl. Vydal Supraphon 2004.

Duchovná tvorba najznámejšieho českého skladateľa nie je taká všeobecne známa ako jeho symfónie či komorné skladby. Neprávom, pretože aj do tejto sféry klasickej hudby Antonín Dvořák dosť výrazne zasiahol. Kontemplatívna Omša D dur vznikla v roku 1887, pri príležitosti vysvätenia zámockej kaplnky v Lužanoch a na tomto albume, pripravenom pri príležitosti stého jubilea populárneho skladateľa, ju dopĺňa niekoľko menších diel potvrdzujúcich hlbokú Dvořákovu vieru v Boha.

Guillame de Machaut: Motets

The Hilliard Ensemble. ECM records/Divyd 2004

Aj posledná novinka vznikla pri príležitosti okrúhleho výročia - špičkové anglické vokálne teleso The Hilliard Ensemble si pripravilo darček k tohtoročným tridsiatinám v podobe albumu skladieb stredovekého skladateľa Guillama de Machauta, jednej z prvých veľkých osobností v dejinách európskej hudby. Už v osemdesiatych rokoch súbor účinkoval na cenenej nahrávke Machautovej Messe de Notre Dame, tentoraz siahli po jeho Motetách, obľúbenej dobovej piesňovej forme. "Machaut dokáže preniknúť do srdca, podmaní si poslucháča v emocionálnej rovine," píše v booklete dlhoročná spolupracovníčka Hilliard Ensemble, muzikologička Nicky Losseff.