RVR začala pre odvysielané vulgarizmy Iné kafe správne konanie voči Rádiu Okey

31. okt 2001 o 17:56 TASR

Bratislava 31. októbra (TASR) - Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) začala pre odvysielané vulgarizmy skupiny Iné kafe správne konanie voči Rádiu Okey vo veci porušenia zákona o vysielaní a retransmisii.

Rada tak rozhodla na základe vlastného monitoringu i sťažnosti poslucháča, povedala dnes pre TASR riaditeľka Kancelárie RVR Jarmila Grujbárová. Dôvodom je podľa RVR podozrenie z porušenia ustanovenia, podľa ktorého sa vôbec nesmú vysielať programy, ktoré môžu narušiť psychický a morálny vývin maloletých. Grujbárová zároveň pre TASR potvrdila, že rada začala konanie pre výroky, ktoré odzneli na koncerte skupiny Iné kafe. Rádio koncert, na ktorom vystúpili aj iní interpreti slovenskej popmusic, odvysielalo v priamom prenose začiatkom augusta tohto roku. V prípade, že rada v správnom konaní preukáže porušenie zákona, hrozí Rádiu Okey sankcia. Keďže však zatiaľ tento paragraf neporušilo, rada ho môže upozorniť či zaslať oznam o porušení zákona.

Skupina Iné kafe na spomínanom koncerte nešetrila pred niekoľkotisícovým publikom slovnými "perlami", ktoré v priamom prenose odzneli "natvrdo". "Dámy a páni ak dovolíte, mohli by sme si dať heslo dnešného dňa. Ja poviem heslo a vy poviete hovno. Treba si uvedomiť, že je to do rádia, musí vás počuť celé Slovensko,!" odznelo na úvod koncertu z úst lídra skupiny Vratka Rohoňa. Týmto slovám predchádzal niekoľkominútový záznam nahratých biologických zvukov, ktoré dotvárali výpovede typu: "Je tu smrad, smrad jak v p... a potom, že rob. Zavrite ten hajzel, lebo volakerý k.... bol sr..a smrdí to jak nakazený buzerantmi.