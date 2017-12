Adepti do megašou SuperStar sa už začínajú hlásiť

4. máj 2004 o 8:30

BRATISLAVA - Nová hudobná megašou Slovensko hľadá SuperStar, ktorú začne STV vysielať koncom tohto roka, už zaznamenáva prvé ohlasy verejnosti. Hoci zatiaľ verejnoprávna televízia na hudobné talenty konkurz nevypísala, niektorí potenciálni záujemcovia nestrácajú čas a chcú spievať priamo sekretárkam do telefónu.

"Zatiaľ sme možnosť prihlásiť sa neotvorili. Včas zverejníme podmienky, aj to, kde a akým spôsobom sa môžu zaregistrovať. Potom sa v jednotlivých regiónoch uskutočnia castingy, kde sa budú môcť prezentovať," povedal člen manažmentu STV Branislav Zahradník. Obsadenie moderátorských postov je zatiaľ otvorené. Do piatka 30. apríla sa do verejnoprávnej televízie osobne prihlásilo približne 15 uchádzačov. Okrem toho však niektoré mediálne známe tváre oslovila aj samotná televízia. "Keďže ľudia majú právo poslať kazety s videonahrávkami s pečiatkou 30. apríla, počkáme ešte do utorka," povedal Zahradník s tým, že už minulý týždeň sa uskutočnili prvé kamerové skúšky s niektorými uchádzačmi. (tasr)