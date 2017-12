Divadelníci sa dnes lúčili s režisérom Pavlom Hasprom

4. máj 2004 o 14:57 TASR

Bratislava 4. mája (TASR) - Za tónov clivej balady Modlitba lásky v podaní dcéry Kataríny Hasprovej sa dnes navždy zatiahla divadelná opona za významným slovenským režisérom Pavlom Hasprom.

Do Divadla P. O. Hviezdoslava sa s ním prišli naposledy rozlúčiť manželka Soňa Valentová, dcéry, rodina a desiatky hercov, režisérov, priateľov a známych. "Nastala tvoja posledná generálka na javisku večnosti, nebudeš ju viesť ty, ale režisér z režisérov najpovolanejší. Zváži všetky tvoje skutky, a hoci sa tisícročia traduje, že komediantov nemá veľmi v láske, verím, že priloží na misku váh k tvojej láske k najbližším aj tvoju obrovskú lásku k divadlu a prijme ju. Dovidenia, Paľo," boli slová, ktorými Pavla Haspru odprevádzal jeho kolega, režisér Ľubomír Vajdička. V mene divadelníkov sa lúčili aj Dušan Jamrich, Božidara Turzonovová, Mária Kráľovičová či Ján Galovič.

Pre Martina Hubu bol Pavol Haspra zosobnením služobníka divadla. "Nikdy nestaval inscenáciu sebe, ale divákovi, autorovi a hercom. V tom najkrajšom slova zmysle bol človek slúžiaci a nie užívajúci svoj post režiséra. Atmosféra v divadle je často dosť vypätá, pretože každý sme z povahy nášho zamestnania tak trochu egocentricky ladení, a preto nie je vždy ľahké vytvárať harmonický priebeh. Paľovi sme všetky disharmónie radi odpúšťali. Cítili sme za nimi obetu a túžbu dať divákovi to najlepšie. Pri Paľovi Hasprovi si nespomínam na jediný negatívny egocentrický moment. Jeho temperamentnosť prípravy inscenácií bola podriadená jedinému cieľu, a to poslúžiť," spomína herec. Hercovi Karolovi Čálikovi sa s Hasprom spájajú prvé televízne začiatky. "Rád a často som sa s ním stretával aj v súkromí," s dojatím povedal Čálik. "Je to môj generačný a najväčší režisér, či už v televízii, filme alebo na javisku Národného divadla. Tam sme žili celý život aj so Soničkou Valentovou, ktorá je z Trnavy, kde sme ešte ako malé deti spolu behávali," zaspomínal si Jozef Adamovič. Jozef Dóczy pripisuje Hasprovi začiatky Nitrianskeho divadla. "Začal u nás robiť vynikajúce divadlo, priniesol krásne hry, mali sme divákov. Bude pre mňa vždy spomienkou, že som mal takého dobrého režiséra a kamaráta," hovorí.

Pavol Haspra zomrel v Bratislave 27. apríla po krátkej chorobe vo veku nedožitých 75 rokov. Narodil sa 8. decembra 1929 v Topoľčiankach. Vyštudoval činohernú réžiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Pôsobil v Krajskom divadle v Nitre, od roku 1962 až doteraz bol režisérom v Slovenskom národnom divadle. Venoval sa činohernej a televíznej réžii, bol nositeľom viacerých ocenení. Naposledy dostal Haspra 20. apríla Cenu ministra kultúry SR za celoživotné zásluhy o rozvoj slovenskej divadelnej a televíznej tvorby.