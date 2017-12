Prekoná Pablo Picasso dražobný rekord?

V prestížnej aukčnej spoločnosti Sotheby's narastá napätie. "Vidím na svojich šéfoch, ako nervóznejšie opakujú svoje nariadenia a razantnejšie pobehujú po chodbách," povedal pre SME Robyn Dunn, asistent výkonného riaditeľa sekcie impresionizmu a modernéh

5. máj 2004 o 11:30 ĽUDO PETRÁNSKY

o umenia v Sotheby's Charlesa Moffeta. Príčinou je Picassov obraz Chlapec s fajkou z roku 1905, ktorý španielsky maliar namaľoval ako dvadsaťštyriročný. Dnes večer sa má stať zlatým klincom dražby v New Yorku.

Robyn Dunn hovorí o olejomaľbe ako jednom z vrcholných diel Picassovho ružového obdobia. "Odhadujeme jeho cenu na sedemdesiat miliónov dolárov," informuje Dunn. "Samozrejme, táto cena môže byť aj prekonaná. Absolútna hranica v podobe van Gogha nie je tak ďaleko. Ak by sme ju prekonali, bola by to veľká udalosť." Doteraz najvyššia cena zaplatená za dielo španielskeho maliara a sochára sa vyšplhala na 55 miliónov dolárov (asi 1,76 miliardy korún). Pred tromi rokmi sa za túto sumu dostal do súkromných rúk Picassov obraz Žena so skríženými rukami z roku 1902.

Ďalším vrcholom dnešnej aukcie bude maľba Edouarda Maneta s názvom Preteky v Boulonskom lesíku, ktorý tento krstný otec impresionizmu namaľoval v roku 1872. Robyn Dunn hovorí, že jeho odhadovaná cena by sa mala pohybovať od 20 do 30 miliónov dolárov.

Obidve maľby sú súčasťou kolekcie tridsiatich štyroch obrazov, ktoré do Sotheby's zaslala nadácia amerického filantropa John Hay Whitneyho a jeho manželky Betsey.

Celková suma za obrazy, medzi ktorými sú aj také mená ako Monet, Degas, Renoir, Daumier, Matisse či Braque, by mala dosiahnuť až 140 miliónov dolárov. "Ak sa tak v stredu stane, bude to rekordná suma za kolekciu umeleckých diel," hovorí Dunn.

Rekordné dražby obrazov v Sotheby's 2003

Gustav Klimt (1862 - 1914) - Landhaus am Attersee - 29,13 mil. USD

Andrea Mantegna (1431 - 1506) - Descent into Limbo - 28,56 mil. USD

Pierre-Auguste Renoir (1841 - 1919) - Portrét madame Léon Clapisson - 23,53 mil. USD

Egon Schiele (1890 - 1918) - Pohľad na Krumlov - 21,08 mil. USD

Rembrandt (1606 - 1669) - Autoportrét - 11,34 mil. USD

Najdrahší obraz všetkých čias

Vincent van Gogh (1853 - 1890) Portrét Dr. Gacheta - 82,5 mil. USD