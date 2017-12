Britney Spearsová vraj zviedla študenta

5. máj 2004 o 3:11 TASR

Santa Barbara 5. mája (TASR) - Americká popová hviezda Britney Spearsová na javisku zábrany rozhodne nemá. O to viac je nespútanejšia v súkromí. Podľa novín News of The World sa Spearsovej nedávno podarilo zviesť aj študenta Toma Witcheya.

Študent si svoje intímne zážitky s Britney nenechal pre seba a tak sa o nich dozvedela aj verejnosť. "Je to fantastická milenka. Je skúsená a rada experimentuje. Prevzala všetku iniciatívu a presne mi hovorila čo chce, aby som jej robil," prezradil indiskrétny milenec. Stalo sa tak vraj so súhlasom speváčky, ktorá sa chváli tým, že sa jej podarilo zviesť neskúseného mladíka.