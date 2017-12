V USA rozdali Latin Grammy v skromných podmienkach hudobného klubu

Los Angeles 31. októbra (TASR) - Španielsky spevák Alejandro Sanz a kolumbijský rocker Juanes triumfovali pri tohtoročnom udeľovaní najvyšších ocenení pre hispánskych a latinskoamerických umelcov Latin Grammy Award, dejiskom ktorého bolo v noci nadnes Los Angeles.

Kalifornská metropola však tentoraz nevidela veľkolepú show, ako býva v USA zvykom pri podobných príležitostiach, ale podujatie v skromných podmienkach klubu Conga Room, ktoré malo skôr podobu akejsi pestrejšej tlačovej konferencie. Priamy prenos sprostredkoval z udalosti iba internetový server Yahoo, ale žiadna televízna spoločnosť.

Slávnostné udeľovanie Latin Grammy sa pôvodne malo uskutočniť v Los Angeles 11. septembra, ale v súvislosti s teroristickými útokmi na Svetové obchodné centrum v New Yorku a Pentagón vo Washingtone ho zrušili. Už predtým slávnosť presunuli z Miami do "mesta anjelov" v kvôli obavám z protestov kubánskych emigrantov proti nomináciám ich krajanov.

Dvetisícšesťsto členov Latin Academy of Recording Arts and Sciences (LARAS), sesterskej organizácie akadémie udeľujúcej riadne ceny Grammy, nominovalo kandidátov a vybralo laureátov v celkove 39 kategóriách. Napriek mimoriadnym bezpečnostným opatreniam si ocenenia prevzala necelá polovica víťazov - 18 laureátov.

Alejandro Sanz oslavovaný vo vlasti ako fenomén hudobného neba si odniesol štyri Latin Grammy, vrátane ocenení za najlepší album a pieseň roka (El Alma El Aire). Portorická hviezda hitparád Ricky Martin, ktorá pri vlaňajšom prvom udeľovaní Latin Grammy vyšla naprázdno, získala tentoraz cenu "iba" za videoklip piesne She Bangs. Podobne ako on nevyšla po druhý raz úplne naprázdno ani Christina Aguillerová, ktorej album Mi Reflejo ocenili v kategórii pop.

Juanes, ktorý bol favorizovaný vzhľadom na nomináciu v siedmich kategóriách, mohol byť spokojný, keď si odniesol tri trofeje v kategóriách najlepší nováčik, najlepší vokálny album a najlepšia rocková pieseň (Fijate Bien).

Žijúca legenda salsy, Kubánka Celia Cruzová získala Latin Grammy za najlepší tradičný album (Siempre Vivire), vlani zosnulý kráľ mamba Tito Puente a Eddie Palmieri sa stali laureátmi ocenenia za najlepší album v štýle salsy (Obra Maestra) a Nestor Torres získal ocenenie za najlepší inštrumentálny album (This Side of Paradise). Za najlepší album v štýle flamenca vyhlásili opus Vicenteho Amiga (Ciudad De Las Ideas) a za najlepšiu rockovú interpretáciu udelili pozlátený gramofón kolumbijskej skupine Aterciopelados (Gozo Poderoso).

Medzi laureátmi figuruje aj Brazílčanka Marisa Monteová v kategórii najlepší súčasný popový album (Memorias, Cronicas E Declaracoes De Amor), formácia All Stars de la Rumba Cubana za najlepší folkový album (La Rumba Soy Yo), Carlos Franzetti za najlepší album v rytme tanga (Tango Fatal), Sindicato Argentino Del Hip Hop v kategórii najlepší rap/hiphopový album, či Paquito dďRivera Quintet za koncertnú nahrávku Live At The Blue Note v kategórii najlepší album latinského jazzu.

