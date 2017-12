Haverl a Kráľovičová si zahrajú manželov

Bratislava 5. mája (TASR) - Bláznivých manželov v Nemocnici na pokraji si v novej hre divadla Nová scéna zahrajú herci Leopold Haverl a Mária Kráľovičová.

5. máj 2004 o 13:59 TASR

Haverl si v komédii anglického autora Johna Chapmana zahrá postavu zdravého-nemocného evanjelického kňaza, ktorý privedie svoju manželku do nemocnice, upadne do kómy a skončí ako bláznivý pacient. "V nemocnice je totiž taký chaos, že tam zo mňa urobia maróda. Tým sa to vlastne všetko začne. Je to taká bláznivá hra, že ja ako blázon sa do toho presne hodím," smeje sa herec, ktorý sa blysne aj v netradičnom športovom odeve, originálnom účese a čelenke. "Keď sa akože zbláznim, tak sa vrátim do mladosti, keď som bol športovec, a tvrdím o sebe, že mám 23 rokov, hoci už mám 63," vysvetľuje.

Nemocnica na pokraji nemá podľa režiséra hry Romana Poláka nič spoločné s populárnym českým seriálom. Ide o komédiu britského autora z nemocničného prostredia, z nemocnice, ktorá nefunguje. "Aj naše zdravotníctvo nie je úplne ideálne, ale bol by som rád, keby to divák nechápal ako kritiku zdravotníctva, ale kritiku akéhokoľvek spoločenského odvetvia, ktoré nefunguje," dodáva. Prvá premiéra Nemocnice na pokraji sa uskutoční v piatok 7. mája v divadle Nová scéna.